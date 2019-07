Street food-marked på vej i Randers: Kommunen bakker op

Det har været forsøgt flere gange, men aldrig er projektet kommet i mål. Randers har længe villet have et streetfood-marked, og nu er der godt nyt.

En række restauratører i byen har købt en bygning på havnen, der skal omdannes til et stort madmarked med massevis af boder.

- Randers får nu endelig streetfood. Vi har købt den store røde bygning på havnen (Adolph Andersens eftf.) lige ved siden af Randersbro – helt ud til vandet, skriver Randers Street food på Facebook.

- Placeringen for byens streetfood kunne ikke være mere perfekt, og vi glæder os til at få arbejdshandskerne på og få skabt et gade- og havnemiljø fyldt med madboder, stor diversitet, nytænkning, lyder det videre.

Åbner inden for et halvt år

På Facebook fremgår det, at folkene bag har underskrevet købsaftalen for den historiske bygning, og i den kommende tid kan interesserede følge byggeprojektet og offentliggørelsen af de boder, der flytter ind på markedet.

- Åbningsdatoen kendes på nuværende tidspunkt ikke, men forventes at blive omkring december/januar. En opgave i denne størrelsesorden kræver at der løftes i flok, og derfor er 4 parter af lokale restauratører og erhvervsfolk gået sammen, står der på Facebook.

Vi har ja-hatten på, det er en fin placering, der er professionelle folk bag og projektet taler ind i vores planer for 'Byen til vandet'. Alex Weinreich, Randers Kommune

Folkene bag det nye marked er efter sigende Mike Pabst og Dorthe Bjørn, der driver Café Jens Otto, Restaurant Det Gamle Apothek, Restaurant Sejlklubben og Slotspladsens Is og Kaffebar, Nicolai Michaelsen der står bag flere sushirestauranter og en burgerbar samt Frank Skov, der ejer en café i Fredericia.

På Facebook oplyses det desuden, at der mangler de endelige tilladelser fra Randers Kommune, før byggeprojektet for alvor kan skydes i gang.

Har ja-hatten på

Det bekræfter kommunen over for TV2 ØSTJYLLAND, men det slås fast, at man har ja-hatten på.

Lokalplanen for bygningen på Kulholmsvej 2 er åben for butikker, hotel, restauranter og erhverv, så i princippet kræves der blot en byggetilladelse.

- Der skal ændres på anvendelsen af bygningen, så der kræves en byggetilladelse og et projekt, som opfylder reglementet for nødudgange, sikkerhed og lignende, siger chefkonsulent hos erhvervsservice i Randers Kommune, Alex Weinreich, til TV2 ØSTJYLLAND.

Endnu er der ikke blevet sat byggesagsbehandlere på projektet, som først for få dage siden er landet på kommunens bord, men der er optimisme at spore.

Ikke på kompromis med sikkerheden

- Vi har ja-hatten på, det er en fin placering, der er professionelle folk bag og projektet taler ind i vores planer for 'Byen til vandet', siger Alex Weinreich.

- Men vi går selvfølgelig ikke på kompromis med sikkerheden, og vi skal også undgå, at markedet generer de omkringliggende virksomheder, fortsætter han.

Der skal nemlig kigges på sikkerheden for et streetfood-marked så tæt på vandet, ligesom også antallet af parkeringspladser i området skal tages med i overvejelserne.

- Jeg har dog en god mavefornemmelse, og så længe projektet er lovligt og forsvarligt, bakker vi op, slutter Alex Weinreich.

I forhold til parkeringspladser i området nævner chefkonsulenten fra kommunen, at der heller ikke er langt til Tronholmen fra Kulholmsvej 2. Foto: Google Maps