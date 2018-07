Strandvejr: Kan du huske de fem baderåd?

Test dig selv! Kan du huske de fem baderåd? Find dem i bunden af artiklen

De fleste af os har hørt det igen og igen. De fem baderåd!

Men selvom vi har hørt dem mange gange, så er de stadig vigtige, hvis man spørger TrygFondens Kystlivreddere ved Saksild Strand.

- De fem baderåd er lige så vigtige i dag, som de var for ti år siden, fordi det er universelle gode ting at huske, når du tager på stranden, siger Nikolaj Mejer, der er livredder hos TrygFondens Kystlivreddere.

Vi har både børn, ældre og voksne, som spørger om, hvad flagene betyder og bliver overrasket over baderådene. Nikolaj Mejer, livredder, TrygFondens Livreddere

Rådene blev lavet i 2005, fordi de skulle samle og forenkle de mange baderåd, som har floreret gennem tiden. Siden da er de poppet op for østjyderne sommer efter sommer.

Men selvom vi har hørt reglerne så mange gange, så glemmer vi dem stadig, lyder det fra livredder Nikolaj Mejer.

- Vi har både børn, ældre og voksne, som spørger om, hvad flagene betyder og bliver overrasket over baderådene, siger Nikolaj Mejer til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke helt skarpe på baderådene – men fornuftige

De strandgæster, som vi mødte på stranden i Saksild i dag, kunne ikke huske rådene i hovedet.

- Det er noget med at gå ud til navlen og have sine forældre med, siger Rasmus Dissing Pedersen, der til dagligt bor i Léon i Nordspanien.

Men så var det godt, at TrygFondens Livreddere var forbi for at give børn et kursus i reglerne og hjerte-lunge-redning.

Mange børn lærte i dag om de fem baderåd på stranden ved Saksild.

Kim Tovgaard har også svært ved at huske rådene.

- Jeg kan ikke huske dem. Jeg tror ikke, at det ligger i os at kunne remse dem op, siger Kim Tovgaard fra Mårslet.

Han synes, at det er godt at reglerne bliver gentaget år efter år.

Erik Vestergaard er også trukket i badetøjet med børnene, som deltog i TrygFondens Livredderpatrulje på stranden ved Saksild i dag.

- Jeg synes, det er godt. Det lærer børnene, at de skal passe på sig selv, siger han.

Baderådene er udviklet af TrygFonden og Dansk Svømmeunion i samarbejde med internationale livredningsorganisationer.

Flere aktioner i år

Livredder Nikolaj Mejer fortæller, at TrygFondens Kystlivreddere har oplevet en stigning i aktioner set i forhold til sidste år.

- Det tegner til, at vi har en masse vi skal ud og lave, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Livredderne var også i vandet med børnene, som blev klogere på sikkerhed ved stranden.

Han tænker, at stigningen i aktioner hænger sammen med det gode strandvejr.

Han rejser rundt med TrygFondens Livredderpatrulje, og det er der en særlig grund til.

- Vi vil hellere ud og give en malebog til børnene, end vi skal ud og hente dem i et revlehuld eller på et badedyr, siger Nikolaj Mejer til TV2 ØSTJYLLAND.

Danmark har over 7.000 kilometer kystlinje, så der er rigelig mulighed for at nyde det gode vejr på stranden.