Stram Kurs og Socialdemokratiet: Her er vi klar til at samarbejde

Det er presset i psykiatrien, og det er ikke nyt. Og faktisk er der de seneste to år blevet afsat 75 millioner kroner ekstra til psykiatrien.

Derfor mener mange, at psykiatrien skal hjælpes på vej på politisk plan, fordi den halter efter resten af sundhedsvæsenet på mange punkter.

Ekstra penge tilført psykiatrien Budgetsforliget 2018: 25 millioner kroner. Budgetforliget 2019: 50 millioner kroner.

Nu mener både Stram Kurs og Socialdemokratiet, at der er så akut brug for en håndsrækning til området, at de er villige til at samarbejde politisk for at tilføre de nødvendige midler til psykiatren.

Fakta Camilla Fabricius Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus Født 20. oktober 1971 i aarhus I et forhold Politiske hverv Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Socialdemokratiet 2018 - nu 1.viceborgmester Aarhus Kommune, Socialdemokratiet 2018 - nu Magistratsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet 2014 - nu Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet 2010 - nu Medlem af Økonomiudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet Se fuld profil

Det fortæller folketingskandidaterne Camilla Fabricius (Soc. Dem.) og Helmuth Nyborg (P) her til aften til TV2 ØSTJYLLAND.

- Socialdemokratiet er i den grad klar til at samarbejde om Danmark, også om psykiatrien, siger Camilla Fabricius.

Det er Helmuth Nyborg helt enig i:

- Når det gælder de svage i samfundet, så er vi med enhver, der vil samarbejde med os, fortæller han.

Fakta Helmuth Nyborg Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Stram Kurs 2019 - nu Se fuld profil

Indlagt 16 gange på et år

I dag har TV2 ØSTJYLLAND fortalt historien om 19-årige Marie Skovbo Bremer fra Aarhus, der om nogen ved, hvad det vil sige at blive kastet rundt i et psykiatrisk system, hvor ressourcerne er knappe.

Fem år og 16 indlæggelser på psykiatrisk afdeling i Skejby tog det, før hun sidste år fik sin borderline-diagnose, som hun i dag er i behandling for.

- Havde jeg haft nogle indlæggelser, som havde været med fyldestgørende, og hvor der havde været tid til mig, så tror jeg ikke, at jeg havde endt med at have 16 indlæggelser, og nu føler helt traumer over at have været indlagt. Jeg fik det nærmest bare værre, lyder det fra Marie Skovbo Bremer til TV2 ØSTJYLLAND.

10:32 VIDEO: 19-årige Marie Skovbo Bremer fra Aarhus er en af dem, der har været ude og inde af psykiatrien mange gange. Luk video

Marie Skovbo Bremer er langt fra den eneste, der kender til problemerne i psykiatrien.

Tal fra Psykiatrien i Region Midtjylland viser, at patienter med depression og angst i december 2018 på Aarhus Universitetshospital i 46 procent af tilfældene ikke blev udredt indenfor den tid, loven siger. Samtidig blev behandlingsgarantien på samme afdeling heller ikke overholdt i 36 procent af tilfældene.

Den sammen tendens gør sig gældende på Afdeling for Psykoser, hvor udredningsretten i 12 procent af tilfældene ikke blev overholdt, mens behandlingsgarantien ikke gjorde i 31 procent af tilfældene.

I Aarhus Universitetshospitals Psykiatrien forklarer man problemerne med, at de blandt andet skyldes udfordringer i forbindelse med udflytningen fra Risskov til Skejby.

Hvad betyder det? Behandlingsgarantien gælder for personer, der er henvist og visiteret til psykiatrisk behandling på et offentligt sygehus. Når man er omfattet af behandlingsgarantien har man ret til behandling indenfor 30 dage efter henvisningen er modtaget. Hvis Region Midtjylland ikke kan tilbyde behandling indenfor de 30 dage på den afdeling, man er henvist til - eller på en af de øvrige afdelinger i regionen - kan man vælge at blive behandlet på et af de private behandlingstilbud, som Danske regioner har indgået aftale med. Udretningsretten indebærer at patienterne har ret til at blive udredt indenfor 30 dage. Er det - af lægefaglige grunde - ikke muligt at udrede patienten indenfor tidsfristen, skal patienten have en skriftlig plan for udredningsforløbet. Kilde: Psykiatrien i Region Midtjylland

Hos Socialdemokratiet har de forberedt et tiårigt udspil for netop psykiatrien for at komme de problemer til livs, som Marie Skovbo Bremer og mange andre oplever.

- Vi peger på, at psykiatrien skal på finansloven, at man skal have sundhedstjek, at man skal sikre overgange, og at man får psykiatrien ind på lægers uddannelse. Det, tror jeg, er et kæmpe stort skridt, siger Camilla Fabricius.

Også Stram Kurs har helt specifikke forslag til, hvordan psykiatrien skal hjælpes på vej.

- Vi giver en milliard hvert år i fem år, fordi vi har brug for en head start, og vi vil foreslå, at det går over finansloven, for vi må finde pengene, siger Helmuth Nyborg.