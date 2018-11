Stort uheld på E45: To lastbiler ligger på siden

Opdateret Sydøstjyllands Politi oplyser kl. 22.00 til TV2 ØSTJYLLAND, at man stadig er i fuld gang med at rydde op på ulykkesstedet. Autoværnet er ikke beskadiget, og man håber på at være færdig med arbejdet, så det ikke påvirker morgentrafikken torsdag.

Fire lastbiler har onsdag aften kl. 19.44 været involveret i et stort uheld ved Skanderborg på den Østjyske Motorvej.

To af lastbilerne ligger ned på siden.

Særligt en af chaufførerne er kommet alvorligt til skade. Han er i kritisk tilstand. Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi

Motorvejen er spærret i sydgående retning de næste mange timer, fortæller Jesper Brian Jensen, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulykken er formentlig sket på grund af kraftig tåge.

Politiets indledende teori går på, at ulykken er startet ved, at en af lastbilerne har holdt stille. En af de andre er herefter kørt op i den stillestående lastbil.

Billedet her er ikke fra episoden onsdag aften. Foto: Local Eyes

To andre lastbiler er siden kommet til, og de er væltet om på siden

- Særligt en af chaufførerne er kommet alvorligt til skade. Han er i kritisk tilstand, siger Jesper Brian Jensen.

Arbejdet med at få fjernet de tunge lastbiler kommer til at tage flere timer natten over.

Politiet opfordrer folk til at finde alternative ruter.