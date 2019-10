Stort udendørs rygeforbud på vej - her skal smøgerne blive i lommen

Det kan meget vel snart være slut med at tænde en smøg på sidelinjen under datterens fodboldkamp.

I hvert fald hvis Aarhus Kommune kommer i hus med det rygeforbud på kommunens udearealer, som de nu har sendt i høring.

Læs også Partier i byrådet: Rygning på Strøget skal være forbudt

Rådmændene i Aarhus Kommune er kommet med forslag til, hvilke af de områder som de har råderet over, der skal være røgfri.

Her vil politikerne forbyde rygning Under Kultur og Borgerservice Ved Dokk1 og kommunalt ejede biblioteker

Ved Musikhuset

Ved kommunalt ejede boldbaner

Ved kommunalt ejede idræts- og svømmehaller Under Sundhed og Omsorg Ved lokalcentre

Ved sundhedsenheder

Ved sundhedshuse

Ved frivillighuse Under Teknik og Miljø Ved kommunale legepladser

Ved kommunale administrationsbygninger, såsom Aarhus Rådhus

Ved genbrugsstationer Under Sociale Forhold og Beskæftigelse Udvalgte arealer, herunder alle udearealer under Børnecenteret Kilde: Aarhus Kommune

I 2013 indførte Aarhus Kommune rygeforbud for medarbejdere i arbejdstiden, og det er i forvejen ikke tilladt at ryge i nærheden af skoler eller daginstitutioner.

Men det foreslås nu at sætte skilte op ved disse institutioner, så det også er tydeligt uden for åbningstid, at man ikke må ryge.

Hvis man som forælder får lyst til at ryge en smøg på bænken, mens ungerne leger på den nye store legeplads i Botanisk Have, så kan det snart være forbudt.

Færre skal begynde at ryge

Aarhus Byråd ønsker at færre begynder at ryge, og at flere skal vælge et røgfrit liv. Deraf kommer forslaget, som indebærer al tobaksrygning, altså også vandpibe og e-cigaretter for eksempel.

Læs også Politiet efterlyser vidner til overfald med trækøller

For første gang i mange år mange er antallet af unge, der begynder at ryge, steget.

- Det bliver vi nødt til at tage alvorligt, og derfor sender vi som byråd et signal om, at vi ønsker en røgfri kommune. Hvis vi hele tiden minder folk om, at her må de ikke ryge, så håber vi, at det kan få færre til at begynde, siger Peder Udengaard (S), byrådsmedlem i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

03:30 VIDEO: Politiker Peder Udengaard (S) om, hvorfor Aarhus skal være endnu mere røgfri. Luk video

Folk skal 'nudges', ikke straffes

I det forslag, der er sendt i høring, lægges der op til, at det er skilte med slogans som 'Tak, fordi du ikke ryger her', der skal gøre arbejdet.

- Vi har ikke taget endelig stilling til, hvordan forbuddet skal håndhæves endnu, men som kommune kan vi ikke sige til politiet, at de skal udskrive bøder. Så vi håber på, at vi med høflighed kan opfordre folk til ikke at ryge i de pågældende områder, siger Peder Udengaard (S), byrådsmedlem i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Strøget er fredet

Det var Dansk Folkeparti, der i første omgang tog forslaget om røgfri udearealer med i byrådet.

Dengang foreslog rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive (DF), at også busskure og gågader som Strøget skulle være røgfri.

Man må stadig pulse løs på Strøget i Aarhus på grund af national lovgivning.

Men kommunen har fundet ud af, at man ikke kan forbyde privatpersoner at ryge på offentlige veje og strande, samt i parker og skove, hvis man skal overholde vejloven og miljølovgivningen.

Anbefalet af eksperter

At udvide røgfrie områder er nævnt som et konkret forslag til, hvordan kommunerne kan bidrage til at forebygge rygning blandt børn og unge i en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse.

Hvis du efter en lang læsedag på Dokk1 får lyst til en smøg på vej ned ad trapperne, så må du dy dig. Området skal med stor sandsynlighed snart være røgfrit. Foto: Presse

En markant prisstigning på tobak er dog stadig den mest effektive indsats, hvis man vil undgå at børn og unge begynder at ryge.

Plejehjem er ikke i kommunens hænder

Man ønsker også at forbyde rygning ved plejehjem og ældreboliger, men fordi de kommunale plejehjem er selvstændige boligforeninger og dermed ejer nogle af udearealerne, så kan kommunen ikke bestemme, at der her skal være forbud mod at ryge.

Området omkring Aarhus Rådhus kan blive røgfrit område inden for nærmeste fremtid.

Men kommunen er i dialog med plejehjemmene.

- Vi har allerede drøftelser med dem om, hvordan vi kan skabe røgfri arealer både ude og inde ved plejehjemmene og ældreboligerne, siger Christina Cording Christensen, sundhedsstrategisk konsulent i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Flere liv bliver reddet efter hjertestop

Du kan give dit besyv med

Forslagene er i høring frem til 6. november 2019.

Du kan gå ind og give dit svar til forslaget her.

Efter at have gennemgået høringssvarene vil en samlet indstilling blive sendt til Aarhus Byråd, som vil behandle det i december 2019.