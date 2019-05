Stort solcelleanlæg på vej: - Det vil være ødelæggende

Et anlæg af den størrelse kan både gå ud over lokale og skade turismen.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem på Samsø Ulla Holm (SF), efter at et flertal i byrådet tirsdag aften stemte for en viderebehandling af et stort solcelleanlæg på Samsø.

Der er tale om 860.000 kvadratmeter stort solcelleanlæg, som godsejer Anders Danneskiold Lassen har søgt om tilladelse til at bygge midt på Samsø.

- Jeg synes, det er et alt, alt for stort anlæg, og placeringen vil give gener for naboerne i de omkringlæggende byer. Min vurdering er, at det vil være ødelæggende for den sammenhængende, smukke natur, vi har, siger Ulla Holm til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan er anlægget beskrevet 860.000 kvadratmeter solceller

Solfangerne skal være 2,2 meter høje

Der vil være 12 såkaldte convertere, som bliver placeret i isolerede containere på 2,6 meters højde. Inde i hver container vil strømmen blive konverteret, ligesom containeren vil indeholde et køleanlæg.

Kan ende i bizar situation

Ifølge Ulla Holm er det allerede besluttet, at byrådet vil have en overordnet plan for, hvor solcelleanlæg kan placeres på Samsø.

Planen indebærer ifølge byrådsmedlemmet fra SF også retningslinjer for hvor store anlæg, man må bygge.

- Planen skulle have været lavet allerede i 2018. Vi skulle have sagt, at vi ikke kunne behandle ansøgningen fra godsejeren, inden vi var færdige med planen, siger Ulla Holm til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi kan komme i den bizarre situation, at vi beslutter, at et solcelleanlæg må være en vis størrelse, mens vi sideløbende arbejder videre med et projekt, der bliver meget større end den ramnme, vi kommer til at fastlægge.

Godsejeren, der har søgt om tilladelse til at opstille solcellerne, bor selv otte kilometer fra det område, hvor han har foreslået at sætte solcelleanlægget.

Borgmester: Solcelleanlæg er nødvendigt

Umiddelbart inden byrådsmødet tirsdag aften afleverede en gruppe borgere knapt 900 underskrifter fra folk, der vil gøre opmærksom på, at de er imod projektet.

Underskrifterne blev afleveret til Samsøs borgmester Marcel Meijer (S).

- Det betyder en del, og det er derfor, vi har skåret en tredjedel af størrelsen på solcelleanlægget. Vi har også stillet krav om, at der skal være 200 meter til bebyggelse. Vi har en lang tradition for at have nogle lange processer, hvor vi inddrager borgerne og tager hensyn til øsamfundet som helhed, siger Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener dog, at det er nødvendigt med solcelleanlæg på Samsø.

- Først og fremmest kan vi se, at vi skal gøre mere ved vores klimadagsorden. Solceller er vores bedste mulighed for at skubbe til CO2-2balancen, siger Marcel Meijer.

Samsø er ikke mindst kendt for dens smukke natur. Her er det Nordby overdrevsbakker. Foto: Morten Juhl - Ritzau Scanpix

Intet er sikkert endnu

Næste skridt i sagen bliver, at godsejer Anders Danneskiold Lassen i samarbejde med Aarhus Kommune skal udarbejde en såkaldt VVM-redegørelse, der undersøger forslaget om anlægget nærmere.

- Det er ikke en garanti, at vi fortsætter efter en VVM. Vi skal have et borgermøde og en høringsfase, hvor vi igen kigger på, om solcelleanlægget bliver en grim park, som vi ikke gider kigge på. Jeg gider ikke selv kigge på et solcelleanlæg, siger Marcel Meijer til TV2 ØSTJYLLAND.

Oprindeligt var det det solcelleanlæg, Anders Danneskiold Lassen ønsker, tænkt som et 100 hektar stort projekt. Den udgave, byrådet arbejder videre med, er 68 hektar stort.

Kun tre ud af Samsø Kommunes elleve byrådsmedlemmer stemte imod, da politikerne tirsdag aften behandlede solcelleanlægget på byrådsmødet.