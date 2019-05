Stort loppemarked finansierer fitnesscenter

Uden Åstrup IFs årlige loppemarked var der helt sikkert ikke lige så meget liv i den lille by på Djursland. Markedet kaster nemlig hvert år store summer penge af sig, som går ubeskåret til det lokale idrætsliv.

Et indskud på en mio. kr. var blandt andet for nylig med til at finansiere klubbens nye fitnessafdeling, der nu har 700 medlemmer.

Læs også Erling sørger for god stemning: Marked samler ind til børnehospice

I weekenden blev markedet atter holdt, ligesom det er blevet siden 1973. Og det var som altid velbesøgt.

- Jeg har købt et spejl, som jeg vil polere op og hænge op på mit værelse, lød det fra en af de tilfredse købere.

Købte ind til brylluppet

For at loppemarkedet kan blive gennemført, knokler 200 frivillige fra idrætsforeningen.

Hvert år giver loppemarkedet 100.000 kr. til de mennesker, der hver især arbejder for deres respektive afdeling af idrætsforeningen. Kai Hansen, frivillig

Ud over alt det praktiske har de også en masse kundekontakt.

- Vi har lige haft to unge piger her, hvor den ene skulle giftes, så hun skulle finde en masse lysestager og vaser til bordpynt. Så hun fik en kæmpe kasse at fylde i, fortalte en af de frivillige, Jytte Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

100.000 kr. hvert år til afdelingerne

Hun er en af gengangerne blandt hjælperne og gør det ligesom mange andre, fordi det giver noget tilbage til alle de idrætsglade i Åstrup.

- Hvert år giver loppemarkedet 100.000 kr. til de mennesker, der hver især arbejder for deres respektive afdeling af idrætsforeningen, forklarede en anden af de frivillige, Kai Hansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Skovskolen udvider: 140 nye studerende til Djursland

Efter weekendens salg skal de frivillige nu have sorteret i alt det, der ikke blev solgt. De skal finde ud af, hvad der kan gemmes til næste år.

For der er der igen loppemarked i Åstrup.