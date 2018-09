Stort læs affald læsset af i naturen ikke langt fra genbrugsplads

Affald i naturen er et evigt tilbagevendende problem flere steder i Østjylland, og nu er den så gal igen i et ellers naturskønt område i landsbyen Øster Tørslev nord for Randers. Her var en af de lokale tirsdag på tur for at nyde dyrelivet, men oplevelsen blev ødelagt.

For Inger Møller-Larsen blev i stedet for de ønskede stære mødt af et stort læs blandet affald, som var læsset af ved pumpehuset.

Man bliver så utrolig ked af at se, hvor lidt respekt nogle har for vores natur. Og det er læsset af der, selvom der er under to km til genbrugspladsen. Inger Møller-Larsen

- Man bliver så utrolig ked af at se, hvor lidt respekt nogle har for vores natur. Og det er læsset af der, selvom der er under to km til genbrugspladsen, fortæller Inger Møller-Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var ifølge hende henkastet tøj, puder, plastic, batteriet og meget mere både i sække og løs spredt ud i bevoksningen.

Det var affald ud over et større område, som Inger Møller-Larsen blev mødt af i tirsdags. Foto: Privat

Koster kommunen mange penge

- Det piner mig ekstra at se det område svinet til. Jeg har kæmpet for det udsigtstårn, der er kommet, og det er et fantastisk område, siger Inger Møller-Larsen.

Hun har delt et opslag med billeder af affaldet i gruppen 'Facebook Randers', og her er hun langt fra ene om at være trist og forarget over fundet.

Læs også Plastaffald hober sig op: - Det er helt horribelt

Flere fortæller, at det ikke er første gang, der er blevet kastet affald i området. Det sker da også oftere og oftere, at frivillige samler skrald ind.

I juli var der en affaldsindsamling af unge mennesker på Justesens Plæne, og her forklarede Randers Kommune, hvor mange penge man bruger på at fjerne skrald fra kommunens arealer.

- Jeg tænker, at vi bruger op til tre millioner kroner om året på den slags renholdelse i Randers Kommune, og det svarer jo til driften af en børneinstitution, sagde Jørgen Niemann, der er leder af affaldsområdet i Randers Kommune, i den forbindelse til TV2 ØSTJYLLAND.