Stort gods laver vild natur i baghaven

Når marker oversvømmes med vand, strømmer fugle, fisk og insekter til.

På Kollerup Gods ved Hadsten vil man have vild natur i baghaven. I alt 310.000 kvadratmeter græsmarker skal nu stå under vand og blive til såkaldte vådområder.

Mange steder i Østjylland planlægger man lige nu at anlægge disse vådområder. Det skulle være godt for klimaet, men altså også for dyrelivet.

- Vi kan ændre natursammensætningen i hele området, så der kommer mere biodiversitet, siger ejeren af Kollerup Gods, Niels Christian SelchauMark, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kollerup Gods ligger i Favrskov Kommune. Foto: Martin Ballund/Ritzau Scanpix

Flere gode oplevelser

Mere dyreliv betyder ifølge ornitolog Henning Ettrup flere gode oplevelser for de mennesker, der bruger naturen.

- Det er en fantastisk oplevelse at opleve de fugle, der kommer, når man laver vådområder, siger han.

Ifølge ham lokker vådområderne både svaner, ænder, vadefugle og gæs til. Men man kan også være heldig at få en lidt mere sjælden fugleoplevelse.

- Det kan ske, at man kan opleve en havørn, der dykker ned efter en fisk. Det er jo fantastisk at se, siger han.

Det er en havørn som denne, man kan være heldig at se, når de nye vådområder bliver anlagt ved Kollerup Gods. De kan have et vingefang på op til næsten 2,5 meter. Foto: Kaare Smith/Ritzau Scanpix

Noget for skattekronerne

Formanden for Teknik og Miljø i Favrskov Kommune, Anders G. Christensen (V), er ikke i tvivl om, at skatteborgerne får noget for deres penge, når der anlægges vådområder ved Kollerup Gods.

- Vi passer på vores åer og vandløb, og skatteborgerne får mere natur, siger han.

En vigtig del af projektet er at gøre naturområdet mere tilgængeligt for borgerne i Hadsten.

I alt koster vådområdet seks millioner kroner, hvoraf 5,5 million er finansieret af staten, mens Favrskov Kommune betaler den sidste halve million.