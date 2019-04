Stort forsøg på Samsø: Nu kan sejlerne bruge strøm med grøn samvittighed

Samsø har som ambition at være selvforsynende med vedvarende energi i 2030 og producerer det meste af året mere strøm fra solceller og vindmøller, end øboerne selv kan bruge.

Problemet opstår i sommerhalvåret, når Samsø syvdobler sit indbyggertal med turister og lystsejlere. Pludselig er der ikke strøm nok på øen til alle og det problem hersker især i en populær lystbådehavn, som den i Ballen.

- Vi oplever en kritisk periode på cirka seks uger i højsæsonen, hvor der kan være flaskehals i havnens strømforsyning, siger havnefoged Frederik Bilsted Pedersen.

Her bruger sejlerne især strøm til madlavning og lys, når solen er gået ned.

Tre gigantiske batterier er installeret ved Lystbådehavnen i Ballen. De er en del af et intelligent elnet, som skal testes på havnens mange lystsejlere. Foto: pressefoto

Kan gemme strøm

Men når solen er gået ned, producerer solcellerne ikke strøm. Udfordringen har derfor været at kunne ”gemme” den strøm, som solcellerne har lavet masser af i løbet af en solrig dag, til der rent faktisk er behov for strømmen om aftenen.

Og det er her de tre gigantiske batterier kommer ind i billedet. De er nemlig opstillet på lystbådemarinaen i Ballen Havn og udstyret med et avanceret batteristyringssystem, der aflæser forbrugsmønstre og tager vejrudsigterne i betragtning, sådan at strømmen bruges og gemmes på de bedst tænkelige tidspunkter.

Projeketet blev indviet onsdag, da viceborgmester på Samsø Helle Hansen (S) tændte for de gigantiske batterier. Batterierne er opstillet som en del af et EU-projekt, Samsø er udvalgt til at deltage i. Pressefoto.

Den cirkulære ø

Batterierne blev derfor indviet med festligheder onsdag, hvor viceborgmester Helle Hansen (S) trykkede på knappen, der tændte for dem.

- Det er helt i tråd med tankegangen om den cirkulære ø. Den energi, der produceres på øen, bliver på øen, da vi nu bliver i stand til at lagre strømmen i batteriet, siger hun.

Øens havnefoged Frederik Bilsted Pedersen glæder sig også over, at netop Samsø er blevet udvalgt af EU til at være en del af det såkaldte ”Smart Islands Energy System”-projekt (SMILE).

- For os er en rigtig god mulighed for at afprøve, hvordan vi kan energioptimere havnen og forhåbentligt være til inspiration for andre, der også overvejer grøn energi, siger Frederik Bilsted Pedersen, der er havnefoged på Samsø.

EU-projektet SMILE har udvalgt tre øer Projektet er støttet med 82 millioner kroner og spreder sig over tre europæiske øer: Samsø, Orkney i Skotland og Madeira ved Portugal.

Hver ø får installeret såkaldt smart grid-teknologier.

Samsø er udvalgt til at være en del af EU projektet SMILE sammen med to andre øer.

Ingen el til spilde

Havnen i Ballen har et solcelleanlæg monteret på taget af havnekontoret, pakhuset, toiletbygningen og på rækværket langs molen. Det er strømmen herfra, som lagres i de tre nye store batterier. Ud over batterierne indeholder projektet også et elnet, som kaldes et smart-grid system.

Det smarte netværk betyder, at systemet for eksempel kan forudse om den kommende dag bliver solrig og dermed fulde af ny strøm fra solcellerne. Er det tilfældet, kan havnefogeden roligt tømme batterierne for strøm om natten og sætte gang i spildevands- og varmepumperne.

- Vi har installeret et netværk, hvor solceller er forbundet med batterier, der kan lagre strømmen fra solcellerne. Havnefogeden kan styre kredsløbet ved hjælp af en app, forklarer Jan Jantzen, der er civilingeniør i Energi Akademiet. Energi Akademiet er en projektorganisation på Samsø, som med otte fuldtidsansatte arbejder med konsekvenserne af klimaforandringer.

Projektet på havnen i Ballen er et forsøg, og hvis det bliver en succes, forventer Samsø Kommunen også at installere batterier på havnene i Langør, Mårup og Sælvig.