Stort behov for hjælp til udsattes kæledyr – nu åbner endnu en klinik

For halvandet år siden åbnede Dyreværnet Frynseklinikken, som er en rullende dyreklinik, der tilbyder hjælp til socialt udsatte borgeres kæledyr. Siden har behovet vist sig at være så stort, at der var brug for mere hjælp.

Derfor glæder det Dyreværnet at kunne offentliggøre nyheden om endnu en mobil klinik, der åbner til september.

Ofte er der behov for, at vi tjekker op på dyret kort tid efter første behandling, og det har været vanskeligt, når vi skulle nå hele landet rundt. Rikke Christensen-Lee, direktør Dyreværnet

Det er ligesom med den første, dyrevennen Jørgen Andersen fra Randers, der har valgt at donere klinikken.

- Jeg har arbejdet med dyreværnsarbejde i Danmark siden 2012, og min drøm har altid været at kunne hjælpe dyrene, inden det udviklede sig til decideret misrøgt. Det får vi endnu bedre muligheder for nu, siger Dyreværnets direktør, Rikke Christensen-Lee, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kan nå bedre rundt

I det seneste halvandet år har det været udfordrende med kun mobil klinik at nå hele landet rundt med jævne mellemrum.

- Nu får vi en klinik til Jylland og en til Sjælland og øerne. Ofte er der behov for, at vi tjekker op på dyret kort tid efter første behandling, og det har været vanskeligt, når vi skulle nå hele landet rundt, fortæller Rikke Christensen-Lee.

Siden lanceringen af Frynseklinikken den 10. april 2018 har den behandlet og tilset mere end 1.400 kæledyr.

I Frynseklinikken står en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske klar til at modtage dyrene. Klinikken kører med et "betal-hvad-du-kan"- princip, dog med et minimumsbeløb på én krone.

Var ellers ikke kommet til dyrlæge

På åbningsdagen i Aarhus var en af de glade 'kunder' hunden Pippi med ejeren Tage Oehlenschlager.

Det er et godt tilbud. Jeg havde jo ikke kommet til dyrlægen nu og fået hende tjekket, hvis ikke jeg fik tilbuddet nu. Tage Oehlenschlager, ejer af hunden Pippi

- Jeg synes, det er fantastisk. Da jeg hørte det, kunne jeg da ikke lade være med at tænke, det gør jeg da, sagde Tage Oehlenschlager til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er et godt tilbud. Jeg havde jo ikke kommet til dyrlægen nu og fået hende tjekket, hvis ikke jeg fik tilbuddet nu, fortsatte han.

Den dengang 10 måneder gamle hund Pippi var en af de første, der fik behandling af Frynseklinikken i april 2018.

Stolt bagmand

Det glæder naturligvis manden bag Frynseklinikken, Jørgen Andersen.

- Jeg er glad for at være med til at starte Frynseklinikken og realisere Rikkes fantastiske idé om at hjælpe udsatte danskeres dyr. Jeg ved om nogen, at når ens kæledyr er sygt, så gør det ondt langt ind i sjælen. Og det bliver dobbelt så svært, når man ikke har råd til at få sin firbenede ven til dyrlægen. I disse situationer træder Frynseklinikkerne til og hjælper dermed både dyr og ejer, siger Jørgen Andersen.

Frynseklinikken 2 har første arbejdsdag den 9. september, hvor den fra kl. 11 tager imod kæledyr og ejere på Skt. Knuds Torv i Aarhus.

Du kan læse mere om Frynseklinikken og se, hvornår den gæster din by her.