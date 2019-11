Hvordan er arbejdet på et hotel? Det spørgsmål forsøger TV2 ØSTJYLLANDS fredagsprogram Mig og Mit Arbejde at finde ud af, når turen denne fredag går til Radisson Blu Hotel i Silkeborg.

Her kommer der mellem 80 og 100 gæster dagligt, der skal mødes med smil og sikres en god services.

Mig og Mit Arbejde har besøgt hotellet for at snakke med nogle af de mennesker, der arbejder hårdt for at give os den bedste service, når østjyderne kommer som gæster hos dem.

Du kan se mere om arbejdet på hotellet i videoen øverst på siden.