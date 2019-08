Storinvestor tror på Aarhus Lufthavn: Vil tredoble passagerantallet

Aarhus Airport i Tirstrup har aldrig rigtig været østjydernes foretrukne sted at rejse fra.

Det bliver der måske lavet om på nu. En privat investor, som selv er fra Østjylland, håber i hvert fald på at kunne gøre det mere attraktivt at rejse til og fra lufthavnen.

Læs også Beruset mand fik fly til at nødlande i Aarhus

- Jeg håber, jeg kommer til at kunne skabe verdens lækreste lufthavn at være i, siger den nye investor hos Aarhus Lufthavn, Jens Stausholm, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:00 VIDEO: I dag, tirsdag, afholdt Aarhus Airport reception, hvor lufthavnen blandt andet indviede en nye restaurant. Luk video

Den nye storinvestor har 30 millioner kroner med sig, og dem har han tænkt sig at investere massivt i en modernisering af den aldrende terminal.

- Jeg synes, at Aarhus Lufthavn, er noget af det vigtigste for Aarhus. Vi har brug for den for hele Østjylland, og så ser jeg en kæmpe forretningsmulighed i det, siger Jens Stausholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil tredoble passagerantallet

I løbet af de næste fem år er målet at tredoble passagertallet ved hjælp af flere flyruter og en udvidelse af lufthavnens fysiske rammer.

Her er der blandt andet tale om nye restauranter, et mere moderne loungeområde og nye bygninger.

00:30 VIDEO: I 2011 fløj godt 600.000 fra Aarhus Airport. I 2015 faldt antallet til cirka 365.000, men i 2018 rundede lufthavnen 500.000 passagerer. Målet er, at lufthavnen i 2021 når 900.000 passagerer, og i 2024 skal passagertallet være helt oppe halvanden millioner passagerer. Luk video

Med ambitionen om at tredoble passagerantallet er hemmeligheden flere afgange og ikke mindst flere rejsemål, lyder det fra direktøren.

- Vi vil gerne have flere feriekunder, der kan flyve fra Aarhus Lufthavn, men vi skal også ud og ramme nogen af de steder, hvor forretningsfolk flyver ud, siger Peer Kristensen, der er direktør i Aarhus Lufthavn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Årelang skrantende økonomi

Millioninvesteringen sker på trods en årelang skrantende økonomi, argumenter om dårlig placering og konkurrence fra Aalborg Lufthavn og Billund Lufthavn.

- Det er et langt og sejt træk, og det er vi klar til at tage siger, den nye investor i lufthavnen, Jens Stausholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Alexander vil være pilot - selv de mindste fejl kan få fatale konsekvenser

Med hensyn til den skrantende økonomi har flere østjyske kommuner gentagne gange postet millioner i lufthavnen. Blandt andet Aarhus Kommune.

- Det er et stykke vigtigt infrastruktur. Både for den almindelige borgere, der skal ud i verden og holde ferie, men også for det aarhusianske og østjyske erhvervsliv.

01:55 VIDEO: Historien om Lufthavnen tager sin begyndelsen for mere end 70 år siden. En lang historie, som har kastet en mangeårig debat om blandt andet placering af sig og pres fra lufthavnene i Aalborg og Billund. Luk video

Aarhus Airport er allerede i gang med at udvide rejsedestinationer til flere varme himmelstrøg.

Den nye investor er tålmodig. Han forventer først overskud i år 2024.

Luftfartsanalytiker: De er meget ambitiøse

Historisk set har lufthavnen haft det svært. Nærmest siden begyndelsen for over 70 år siden, har den været genstand for en debat om blandt andet beliggenheden.

Aarhus Lufthavn har også konstant været under pres fra lufthavnene i Aalborg og Billund.

Jeg vil blive overrasket, hvis man kan nå helt i mål med det her. Jacob Petersen, luftfartsanalytiker, Sydbank

Netop den store konkurrence om de jyske flyrejsende kan risikere at spænde ben for planerne om at give Aarhus Lufthavn vokseværk. Det vurderer luftfartsanalytiker i Sydbank, Jacob Petersen.

- Det er nogle meget ambitiøse planer. Det her svarer jo til, at hvis luftfarten vest for Storebælt vokser sådan som vi er vant til at den vokser, så vil Aarhus Airport skulle have alle nye rejsende, uden at der kommer nye til i Billund og Aalborg. Så de skal simpelthen støvsuge markedet for nye rejsende, så det er en meget ambitøs plan, siger Jacob Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiet efterforsker sag om østjysk politiker

Jacob Petersen tror heller ikke helt på, at Aarhus Airport kan lykkes med at komme i mål.

- Jeg vil blive overrasket, hvis man kan nå helt i mål med det her. det svarer jo til, at de skal vokse med 25 procent hvert år, og i forvejen er Billund og Aalborg foran på point, siger Jacob Petersen.