Store temperatursvingninger fortsætter påskedag

Ligesom lørdag bliver påskedag en dag med store svingninger i temperaturen.

Fra morgenstuden skal man regne med at få brug for en jakke til at holde varmen, for temperaturen starter på omkring fem grader.

Vinden er svag, men man kan ikke udelukke, at der kommer noget søbriseeffekt, så måske bliver det lidt køligere ude ved kysterne. Andreas Nyholm, TV 2 Vejret

Der er dog ikke nogen grund til at stille solcreme tilbage i skabet, for i løbet af få timer vender solen og varmen tilbage.

Påskedag starter køligt med temperaturer helt ned til fem grader. Foto: TV 2 Vejret

Påskedag bliver nemlig meget solrig, og der vil kun være højtliggende skyer i perioder.

Ved kysten rammer temperaturen over middag 14 til 16 grader, og endnu varmere bliver det længere inde på land. Her kan man nemlig forvente helt op til 19 grader i eftermiddag.

- Vinden er svag, men man kan ikke udelukke, at der kommer noget søbriseeffekt, så måske bliver det lidt køligere ude ved kysterne. Men det er meget det samme vejr, som vi har set lørdag, siger Andreas Nyholm fra TV 2 Vejret.

I løbet af dagen stiger temperaturen, så vi når op på 18 til 19 grader. Foto: TV 2 Vejret

Anden påskedag vil der komme lidt mere vind, men der vil stadig ikke være tale om blæst. Temperaturen vil ligge på omkring 17 til 18 grader.

Tirsdag bliver lidt køligere, og fra onsdag begynder der at være regn i prognoserne. Om regnen rammer Østjylland er stadig usikkert.

Men torsdag og fredag kan vi igen forvente varmt vejr.