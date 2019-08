Store mængder regn: Vand til anklerne og op over kloakkerne

Det er ikke mere end en uges tid siden, at flere byer i Østjylland stod under vand, og der var vandskader i kældre og på gader.

I dag blev Randers-området igen ramt af store mængder vand, som fik kloakkerne til at flyde over.

- Der er faldet en del nedbør her frem til klokken 17. Og så er der faldet mere derimellem. Vi er kommet op på 10-20 millimeter. Lokalt kan det godt være mere, fortæller Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog ved DMI til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var noget, som Patrick Peter Nielsen fra Vorup oplevede her til eftermiddag.

Jeg blev nødt til at gå op på en platform, ellers havde jeg fået våde fødder. Patrick Peter Nielsen, Vorup

- Der var vand i kælderen op til anklerne. Vi har nogle papkasser nede i kælderen, der blev våde af det. Ellers så oplevede jeg det mest, da jeg gik ned for at handle. Så kom der en masse vand, og det skvulpede op ad kloakdækslerne, fortæller han.

VIDEO: Sådan så det ud i Vorup her til eftermiddag. Af: Patrick Peter Nielsen.

Og til trods for, at Patrick Peter Nielsen gik rundt på fortovet, så måtte han søge højere op for at undgå vand i skoene.

- Det løb helt op over kantstenene. Jeg stod under et halvtag, og jeg blev nødt til at gå op på en platform, ellers havde jeg fået våde fødder.

Vådt har det været. Og det er helt samme situation igen i morgen. Bolette Brødsgaard, vagthavende meteorolog, Dmi

Ifølge Bolette Brødsgaard har der endda været tale om et enkelt sted, som fik ekstra meget vand i dag.

- Der har været et enkelt skybrud i Randers-området i dag. Det ser ud som om, at det er tæt på Randers by.

Og hun fortsætter:

- Vådt har det været. Og det er helt samme situation igen i morgen.