Uheld gav lang kø og forlænget rejsetid på E45

Bilister, der i eftermiddags kørte i sydgående retning på E45, skulle være ekstra opmærksomme.

På grund af et tidligere uheld ved Horsens opstod der store kødannelser mellem afkørslen Ejer Bavnehøj og Horsens S.

- Lige nu er der en forlænget rejsetid på op til 45 minutter. Det kommer til at påvirke trafikken resten af eftermiddagen, lød det tidligere på dagen fra Stine Lydeking Hansen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

Derudover skete der et uheld mellem Horsens N og Horsens V, der også påvirkede trafikken og gav forlænget rejsetid. Her blev venstre spor i sydgående retning spærret, imens beredskabet arbejdede på stedet for at rydde op efter uheldet.

Vejdirektoratet anbefalede ikke, at bilisterne skulle finde alternative veje.

Klokken 15.45 oplyser Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND, at kømeldingen er afmeldt. Der er stadig lidt klumpvis, tæt trafik, men ellers betegner de trafikken som normal igen på strækningen.