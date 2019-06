Store containere skal væk fra E45 og ud på skibe, mener politikere

Store containere skal sejles fra Aarhus til Hamborg i stedet for at blive kørt med lastbil på E45. Det vil begrænse trængslen og muligvis også udledningen af CO2.

Det mener Dansk Folkepartis Kim Christiansen, der foreslår en afgift på lastbiltransport.

Flere andre østjyske folketingskandidater ser også muligheder i at flytte en del af den tunge trafik ud på vandet.

- Det er helt åbenlyst, at hvis man kører gods ned af E45 i stedet for at sejle det, er det både tosset for arbejdspladserne på Aarhus Havn, men mest af alt for klima og miljø, siger folketingsmedlem Jens Joel (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

Svære beregninger

Beregninger, som Aarhus Havn står bag, peger på, at et tons gods på en lastbil koster 18 kg CO2 at fragte fra Aarhus til Hamborg. Fragtes samme ton gods samme distance, men ad vandvejen via Kielerkanalen til Hamborg, koster det kun 8 kilo CO2.

Det er rådgivningsvirksomheden COWI, som har udviklet beregningsmodellen TEMA, som kan vise, hvor meget CO2, der bliver udledt på landevejene og til søs.

Ifølge Transportministeriet er regnestykket fra COWI følsomt overfor forudsætninger for så vidt angår kapacitetsudnyttelse og godsets endelige start- og slutpunkt. Potentialet i forhold til de faktiske transporter kan derfor kun findes via en egentlig godstransportanalyse, lyder det.

Ifølge godstransportekspert hos COWI, Michael Henriques, er beregningsmodellen brugbar til at vise, om omlægningen fra lastbiltransport til søfart er en løsning til at nedbringe udledningen.

Han minder dog om, at beregningsmodellen afhænger af de forhold, man bruger i regnestykket, og at der både er en grøn og en økonomisk bundlinje. For skibstransport tager for eksempel længere tid - og regnestykket er i det hele taget ikke så enkelt.

- Hvis du har en skibstransport, skal du altså for det første have nogle håndteringer undervejs, og du skal typisk have en lastbil på i begge ender. Det gør tingene mere kompliceret, når man regner på en skibsløsning, siger Michael Henriques til TV2 ØSTJYLLAND.

Også Transportministeriet oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at beregningsmodellen TEMA, som Aarhus Havn har brugt, er 'følsom over for forudsætninger for så vidt angår kapacitetsudnyttelse og godsets endelige start- og slutpunkt. Potentialet i forhold til de faktiske transporter kan derfor kun findes via en egentlig godstransportanalyse', lyder det i et skriftligt svar.

Gulerod eller pisk?

Politikerne er enige om, at en større del af trafikken skal flyttes væk fra E45. Der er dog uenighed om, hvorvidt afgifter er en god løsning.

- Vi kan prøve at gøre det mere attraktivt at får containerne sejlet fremfor at blive kørt på lastbiler, eller også kan vi bruge pisken og lægge en afgift på de her containere, hvis de skal køres over land, siger Kim Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Joel er ikke afvisende over for afgifter på containere, men den løsning møder ikke opbakning hos miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Jeg tror ikke, at flere afgifter er løsningen på særlig mange ting her i tilværelsen. Heller ikke på at gøre konkurrencesituationen dårligere for vores vognmænd. Men selvfølgelig skal vi være bevidste om, hvad det er for et CO2-aftryk, vi sætter siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge formand for Brancheforeningen Østjyske Vognmænd, Jørgen Buhl, kan afgifter på containere ramme skævt, fordi de fleste containertransporter er udenlandske lastbiler.

Brancheforeningen er desuden kritisk over for CO2-regnestykket, der viser, at søfart entydigt er mere co2-venligt end lastbiltransport.