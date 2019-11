Stor succes: Skaffede over 100 medlemmer på tre år

Cyklerne pløjer op og ned over små jordbump. Luften er frisk og smilene brede. I Solbjerg syd for Aarhus er det at køre mountainbike blevet svært populært.

Medlemmerne vælter ind, og det er super fedt. Troels Høiriis, formand, Solbjerg IF Mountainbikeklub

Den lokale mountainbike-klub blev for tre år siden dannet af fire cykelnørder, som manglede et sted at køre med ligesindede. I dag tæller klubben 110 medlemmer og der er flere på venteliste.

Troels Høiriis glæder sig over den store tilslutning.

- Medlemmerne vælter ind, og det er super fedt, siger Troels Høiriis, der er formand for mountainbikeklubben.

- Vi har i år startet to hold op. Et kvindehold og et mandfolkehold. Begge med 20 medlemmer. På børneholdene har vi ventelister.

Gode naturoplevelser

Én af dem, som er begyndt at cykle i klubben er Ole Lildballe, der bor i Mårslet. Både han selv, hans kone og deres datter cykler med i klubben.

Det giver en super naturoplevelse og et sammenhold. Når man kommer hjem, har man nogle oplevelser, man har været fælles om. Ole Lildballe, medlem, Solbjerg IF Mountainbikeklub

- Jeg synes det giver en masse fede timer i skoven med børn og voksne og gode naturoplevelser, forklarer han.

Klubben har kun eksisteret i tre år, men har allerede 110 medlemmer.

- Det giver en super naturoplevelse og et sammenhold. Når man kommer hjem, har man nogle oplevelser, man har været fælles om. Det giver en masse fælles at snakke om for både børn og voksne, siger Ole Lildballe.

Man kan flyve

For formand Troels Høiriis er der ingen tvivl om, at arbejdet med klubben har givet ham masser af nye venner og bekendtskaber. Derfor varmede det også ekstra om hjertet, at Solbjerg IF MTB for nylig var nomieret til "Årets Klub" ved en prisuddeling for danske cykelklubber.

- Det er et kæmpe skulderklap, siger han.

Vi hopper, og så flyver man. Det er nice, synes jeg. Kalle Høiriis, medlem, Solbjerg IF Mountainbikeklub

- Vi oplever et kæmpe sammenhold, gejst og folk hygger sig. Det skal til, for at få de voksne ud af sofaerne derhjemme, at man har det hyggeligt og sjovt, siger Troels Høiriis.

Hans egen søn Kalle Høiriis har også cyklet i klubben i tre år og han elsker mountainbike.

- Det bedste ved at gå til mountainbike er at man kan flyve. Vi hopper, og så flyver man. Det er nice, synes jeg, siger Kalle Høiriis.

