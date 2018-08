Stor stigning i antallet af passagerer hos Aarhus Lufthavn

Selvom det har været en rekordvarm sommer, har østjyderne stadigvæk haft lyst til at rejse udenlands. Det har man oplevet i Aarhus Lufthavn, hvor man har oplevet rekordmange passagerer.

Læs også Aarhus blandt seks udvalgte byer: Kan vinde flyrute til Tyskland

Flyselskabet SAS har åbnet nye ruter fra Aarhus lufthavn til blandt andet Stockholm, Split og Malaga. Spørger man Aarhus Airports direktør Peter Høgsberg, tager de nye ruter dog kun en del af skylden for det øgede passagertal i lufthavnen.

- Det er klart, flere fly og flere ruter giver mere trafik, forklarer han.

Men også ældre ruter har fået passagertallet til at stige:

Ruterne med mest trafik i Aarhus Airport i juli gik til henholdsvis London, Malaga, Gdansk, og Split.

- Vi oplever også flere afgange på vores ældre ruter til for eksempel Gdansk og London, siger direktør i Aarhus Airport Peter Høgsberg.

Flere turister til Østjylland

Den øgede flytrafik betyder også, at Østjylland selv bliver rejsedestination.

- Det at et flyselskab som Easyjet er begyndt at se Østjylland som rejsedestination betyder, at der kommer flere turister til Østjylland. Det er godt for blandt andet restauranter og hoteller, mener Peter Høgsberg.

Læs også Aarhus er ude af kapløbet om ny flyrute

Lufthavnen oplever for eksempel, at der er mange passagerer med, når flyene fra Prag lander i Aarhus. Det samme regner lufthavnsdirektøren med vil være tilfældet, når Easyjet åbner en rute mellem Aarhus og Berlin.

Populære ruter i juli 2018 Ruterne med mest trafik i Aarhus Airport i juli gik til henholdsvis London, Malaga, Gdansk, og Split

Den stigende trafik i Aarhus Lufthavn ser ikke ud til at stoppe her, lufthavnen ønsker nemlig at udvide med flere ruter.

- Vi arbejder på nye ruter hele tiden, så det stopper ikke her. Men mere kan jeg ikke sige lige nu”, forklarer Peter Høgsberg.