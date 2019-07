Stor rejseweekend forude - forvent kø på motorvejene

Hvis man kører sydpå i denne weekend, kan man godt indstille sig på, at der skal pakkes en god portion tålmodighed ned i kufferten.

For på de tyske motorveje bliver det svært at undgå at holde stille.

Sådan lyder det fra Dennis Lange, der er juridisk konsulent hos bilejernes interesseorganisation, FDM.

- Denne weekend på de europæiske veje bliver en af de rigtig slemme med rigtig meget trafik og dermed også risiko for kø.

- Det bliver særligt slemt i Tyskland set med danske briller, fordi hvis vi skal sydpå, skal vi igennem Tyskland, siger Dennis Lange.

Kør mandag eller tirsdag

Travlheden skyldes, at både tyskere og hollænderes skoleferie ifølge Dennis Lange lige er begyndt.

Søndag forventer vi tæt trafik mellem 11 og 16, men ikke lige så slemt som i morgen, hvor der bliver rigtig travlt mellem 11 og 15. Brit Osted Nielsen, Vejdirektoratet

- Det bedste vil være ikke at køre i weekend. Kør mandag eller tirsdag i stedet, hvis det kan lade sig gøre.

- Hvis det ikke er en mulighed, så kan man køre om natten, hvor der er mindre trafik og mindre sandsynlighed for at sidde i kø, siger Dennis Lange.

Han peger på, at dagtimerne bliver værst og særligt lørdag.

Travl weekend på E45

Også de danske motorveje får en travl weekend, fortæller Vejdirektoratet.

- Søndag forventer vi tæt trafik mellem 11 og 16, men ikke lige så slemt som i morgen (lørdag, red.), hvor der bliver rigtig travlt mellem 11 og 15, siger vagthavende i Vejdirektoratet Brit Osted Nielsen.

Hun peger på, at der særligt bliver travlt på Køge Bugt Motorvejen i sydlig retning, og i vestlig retning fra Sjælland mod Jylland hen over Fyn.

- Så kommer der tæt trafik ned mod Rødby-Puttgarden. Og begge retninger i Jylland, hvor der er mange danskere, der kører sydpå, og mange tyskere der skal på ferie i Danmark, siger Brit Osted Nielsen.