VIDEO: Tusinder danner menneskekæde om hospital

De ansatte på Aarhus Universitetshospital har fået nok af besparelser. Derfor danner flere tusinde af dem sent tirsdag eftermiddag en menneskekæde rundt om bygningen, for at gøre opmærksom på, hvor hårdt pressede de er.

- Jeg håber, det vil øge opmærksomheden så meget, at den brede befolkning vil interessere sig for, hvad der foregår. Og at politikerne vil indse, at de her besparelser ikke kan gennemføres, siger Paul von Weitzel-Muderbach, der er overlæge på hospitalet og en af intiativtagerne til protesten.

- Vi vil vise, at hvis man vil redde AUH i den nuværende form, så er politikerne nødt til at gøre noget. Så må de finde sammen og lægge en plan.

Se en video af menneskekæden her:

Sang og stilhed

Alle ansatte på Aarhus Universitetshospital, der havde fri kl. 16 tirsdag, var derfor inviteret til at møde op foran hospitalets bygninger og tage hinanden i hænderne, synge og holde et minuts stilhed.

Målet var, at menneskekæden skulle slå en ring rundt om hele hospitalet. Et mål som ifølge Aarhus Universitets Hospitals kommunikationsfolk blev nået.

Arrangørerne havde på forhånd regnede ud, at der skulle 2000 personer til at menneskekæden kunne nå hele vejen rundt om det gigantiske sygehus.

Udover at synge, holdt de mange protesterende hospitalsansatte et minuts stilhed.

Hårdt ramt

Det er de bebudede besparelser på flere hundrede millioner kroner, der får de mange hospitalsansatte til at protestere.

- Mange er ramt på deres faglige stolthed, og føler ikke, at de kan give patienterne den behandling, som de er sat i verden for, fortæller overlæge på neurologisk afdeling Paul von Weitzel-Muderbach.

- Stemningen er trykket. Det er klart. De første har allerede mistet kollegaer, og skal derfor løbe hurtigere. Mange venter på, om de bliver de næste. Vi vil gøre offentligheden og politikerne opmærksomme på, hvad der er ved at ske med AUH, siger Paul von Weitzel-Muderbach, som har arbejdet på Aarhus Universitetshospital siden 2004.

De mange fremmødte hospitalsansatte sang blandt andet "Om lidt bliver der stille", som en del af deres protest.

For en uge siden kunne Region Midtjylland oplyse, at det hårdt pressede Aarhus Universitetshospital 'kun' skal spare 150 millioner kroner i 2019 - i stedet for de 325 millioner kroner, der først var meldt ud.

- Det gør ingen forskel, det trækker bare pinen ud. Så i stedet for en lille hovedpine, så får vi kronisk hovedpine, siger overlæge Paul Von Weitzel-Muderbach til TV2 ØSTJYLLAND.