Stor politiaktion i Aarhus - Bispehaven spærret af

Østjyllands Politi spærrede søndag eftermiddag et stort område af i Bispehaven i det vestlige Aarhus.

Årsagen var, at de klokken 11.56 modtog en anmeldelse om, at en 27-årig mand havde lukket sig inde i en lejlighed med sin 4-årige datter.

På baggrund af anmeldelsen tager vi de forholdsregler, vi skal, så der ikke sker noget derude. Lennart Glerup, vicepolitiinspektør, Østjyllands Politi

Østjyllands politi frygtede, at manden ville gøre skade på pigen, og derfor var flere patruljer til stede.

- På baggrund af anmeldelsen tager vi de forholdsregler, vi skal, så der ikke sker noget derude, siger Lennart Glerup, der er vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet var svært bevæbnede, og de evakuerede boligblokkene omkring lejligheden under aktionen.

Der blev løbende forhandlet og kommunikeret med personerne i lejligheden, indtil kort inden klokken 16, hvor politiet besluttede sig for at trænge ind.

Den 27-årige mand blev anholdt, og den 4-årige pige var ikke kommet til skade. Hun har det efter omstændighederne godt.

- Vi er stort set kørt derudefra, og beboerne har fået lov at komme retur. Nu skal vi have efterforsket sagen for at få klarlagt, hvad der egnetlig er sket. Det skal efterforskningen vise gennem afhøringer, siger vicepolitiinspektøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Bispehaven, der har været uroplaget længe, er i øjeblikket spærret af politiet.

Bispehaven har gentagne gange været under Østjyllands Politis visitationszone.

Ifølge flere medier var PET også kaldt ind til aktionen, men det vil Østjyllands Politi hverken be- eller afkræfte.

En af TV2 ØSTJYLLANDs reportere har dog set flere politibiler omkring Hedensted køre mod Aarhus i stor fart.

Den 27-årige mand er blevet sigtet for trusler på livet. På politigården i Aarhus vil der senere blive taget stilling til, hvorvidt han mandag skal fremstilles i grundlovsforhør.