Stor øvelse: I morgen rammes Aarhus af en kemisk trussel

Det er sjældent, vi på TV2 ØSTJYLLAND kan skrive om et stort opbud af politi, brand- og redningsvæsen i forbindelse med et kemisk udslip, et døgn før det sker.

Men når det drejer sig om en øvelse – så er det lidt en anden sag.

Onsdag mellem klokken 8 og 15 vil der i det nordlige Aarhus være en stor samarbejdsøvelse i gang. I den forbindelse vil der være en del aktivitet.

Politi, brandvæsen, ambulancer vil kredse om Aarhus Universitetshospital og brandskolen, mens øvelsen er i gang.

Østjyllands Politi, Østjyllands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen Midtjylland, Region Midtjylland, Landsdelregion Vest, Styrelsen for Patientsikkerhed og Rigspolitiet deltager i øvelsen.

Formålet er at styrke samarbejdet mellem myndighederne og træne evnen til at håndtere en større uvarslet hændelse, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Indholdet af øvelsen er der ingen af deltagerne, der kender på forhånd. Men scenariet vil indeholde en kemisk trussel kombineret med eksplosiver.

Der vil derfor være ekspertberedskaber som Kemisk Beredskab og Ammunitionsrydderne.

Heldigvis er det meget sjældent, at der sker meget store uvarslede hændelser i Danmark. Men det betyder også, at vi bliver nødt til løbende at øve os for at holde os skarpe, så vi er helt klar, hvis den store alarm pludseligt går, siger Jesper Bøjgaard Madsen i en pressemeddelse.