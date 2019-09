Stor øvelse - Hjemmeværnet bliver synlige i weekenden

Flere steder i løbet af weekenden vil østjyderne formentlig opleve at se militærkøretøjer og massevis hjemmeværnssoldater i uniform. Men der er blot tale om en øvelse.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er nemlig med i årets store regionsøvelse med deltagelse af alle distrikter i Jylland og på Fyn.

Læs også Flere hundrede politifolk på gaden i Randers

Og alene i Østjylland ventes op mod 300 fra Hjemmeværnet at deltage i øvelsen.

Særligt i Aarhus og på Djursland

Særligt to steder kan østjyderne opleve at se den store militære aktivitet, hvor der særligt er fokus på at træne bevogtning.

Det drejer sig om Aarhus Havn og ved Flyvestation Tirstrup på Djursland.

Læs også Ældre er vilde med unge på plejecentre - nu kommer der flere

- Første del af øvelsen kører på udvalgte steder ved Aarhus Havn. Vi kommer til at være synlige i bybilledet, da der vil være færdsel med militære køretøjer, men vi kommer ikke til at afspærrer veje og lignende, siger major Henrik L. Christensen, der er stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland.

01:01 VIDEO: Tidligere i år trænede flere hundrede politibetjente at håndtere demonstranter. Videoen er den 24 oktober 2018. Luk video

Øvelsen begynder på fredag med planlægning og bemanding af operative centre, mens det nok først er fra natten mellem fredag og lørdag, at aktiviteten for alvor bliver synlig.

Lørdag flytter øvelsen fra Aarhus Havn og ud til flyvestationen på Djursland til et lukket område.

Fokus på bevogtning

- Vi håber at kunne afprøve os selv og få løst de opgaver, vi kan. Den primære opgave for os er bevogtning, og det er også tilfældet med øvelsen her, hvor vi også får trænet det at opstille enheder og gennemføre operationer, siger Henrik L. Christensen.

Læs også Hjemmeværnet mister medlemmer: - Vi har en udfordring på den lange bane

Men udover aktivitet på de to steder, vil man også andre steder i det østjyske opleve hjemmeværnssoldaterne i perioden fra fredag den 27. til søndag den 29. september.

Lysraketter og løse skud

Det gælder blandt andet i Favrskov Kommune, hvor Hjemmeværnskompagni Favrskov via Facebook oplyser, at der fredag fra klokken 1700 og frem til 01.00 afholdes øvelse i den nordlige del af Hadsten, Nørre Galten og Hadbjerg-området.

Læs også Skolelukninger skulle redde fattig kommune - men besparelser er små

'Særligt området ved Galten Hedevej og Kærsmindevej bliver berørt.

Der kan forekomme kørsel i militære køretøjer på vejene - og der vil formentligt blive anvendt hvide lysraketter og løse skud med geværer,' lyder det.

Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland har cirka 1.100 aktive frivillige og cirka 1.800 i reserve, hvor af cirka 300 altså ventes at tage del i øvelsen henover weekenden, mens der i hele Jylland og på Fyn ventes cirka 800 hjemmeværnssoldater i aktion.