Stor nedrivning på vej: DF vil udbrede tilbud om frivillig hjemrejse

Politikerne i Aarhus Byråd har besluttet at rive ni boligblokke i Gellerup og tre i Bispehaven ned. Men det er ikke det eneste, de er blevet enige om.

Eksempelvis Dansk Folkeparti fik ind i aftalen, at kommunen skal være bedre til at informere borgerne om muligheden for frivilligt at rejse hjem.

- Vi har ikke været gode nok i Aarhus Kommune til at informere om tilbuddet, hvor borgerne får økonomisk hjælp til at starte en ny tilværelse i deres hjemland. Hvis de for eksempel ikke føler sig tilpas i Danmark, siger DF-byrådsmedlem Knud Mathiesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis en ikke-dansk statsborger vælger frivilligt at rejse hjem, får de som voksen 180.000 kroner med i hånden fra den danske stat til at starte en ny tilværelse i hjemlandet.

Når en stor gruppe af disse borgere med nedrivningerne står uden bolig, skal den mulighed fremlægges for dem alle, mener DF.

Kender flere interesserede

- Jeg bor selv i Brabrand og har hørt fra flere, at de muligvis godt kunne tænke sig det. Men de er ikke blevet gjort bekendt med muligheden, siger Knud Mathiesen.

Ud over det kan være en gevinst for personerne, der vælger hjemrejsen, så ender det også som en god forretning for Aarhus Kommune.

På den lange bane er det godt for kommunekassen, især hvis det er borgerne, der ikke bidrager til samfundet. Knud Mathiesen (DF)

- På den lange bane er det godt for kommunekassen, især hvis det er borgere, der ikke bidrager til samfundet. Der er også et beløb til kommunerne pr. person, de får til at rejse hjem, forklarer byrådsmedlemmet.

Det var Socialdemokraterne, Venstre, SF, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance i Aarhus Byråd, der sent tirsdag alle underskrev aftalen om at tvangsflytte anslået 3-4000 borgere fra Gellerup og Bispehaven.

Stærkt chokerende

Ikke alle er dog enige i beslutningen om at rive omkring 1000 boliger ned.

- Det er stærkt chokerende, lød det onsdag fra Keld Albrectsen, der er formand for Brabrand Boligforening.

- Det får store negative menneskelige konsekvenser at lave så mange tvangsflytninger og jeg har svært ved at se, hvordan vi kan undgå at komme til at stå i den ulykkelige situation, at der kommer til at være folk, som ikke får et egentligt boligtilbud, når der skal skaffes boliger til så mange mennesker, sagde han videre.

Ingen uden tag over hovedet

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) garanterer dog, at ingen kommer til at stå uden tag over hovedet.

- Der er ikke nogen, der kommer til at stå i en situation, hvor man ikke har tag over hovedet. Vi vil gøre alt, hvad man kan for at sikre, at alle bliver genhuset, siger han.

- Der ligger en politisk aftale på Christiansborg, som giver os kommuner en bunden opgave. Vi er forpligtet til at reducere andelen af almene boliger til under 40 procent. Det sikrer vi med denne her omfattende aftale, forklarer borgmesteren.

