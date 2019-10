Stor narkosag på vej i retten: Østjyske bagmænd anholdt

Den 11. december 2018 gennemførte Midt- og Vestjyllands Politi en stor politiaktion i flere politikredse mod narkobagmænd.

Her blev flere anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet. Sagen er nu snart klar til at komme for retten, hvor der i alt er syv personer, der er tiltalte.

Vicepolitiinspektør Jim Hansen fra Central Efterforskning hos Midt- og Vestjyllands Politi vil ikke fortælle, hvor meget narko, der er tale om.

- Det er en meget stor mængde kokain. Et tocifret kilotal, siger han.

Fire fængslet efter aktionen

Efter politiaktionen blev to mænd fra Silkeborg varetægtsfængslet. Den ene er 30 år og har hollandsk baggrund, mens den anden er 40 år og kommer oprindelig fra Syrien.

Udover dem er en 54-årig, dansk kvinde fra Vejle-området og en 44-årig, ukrainsk mand også varetægtsfængslet.

Den 44-årige ukrainer er tidligere anholdt og fængslet for indsmugling af kokain.

Sagen mod narkobagmændene begynder i Retten i Viborg den 16. december. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Yderligere tre tiltalte i sagen

I april blev yderligere to ukrainske mænd anholdt i Polen efter de var blevet varetægtsfængslet in absentia, og der var udsendt en international arrestordre.

Senest er der den 25. juni 2019 blevet anholdt endnu en mand fra Silkeborg. Han er 36 år og har syrisk baggrund.

Alle grundlovsforhør er sket for lukkede døre, og politiet er derfor sparsomme med oplysningerne i sagen.

Sagen mod narkobagmændene begynder i Retten i Viborg den 16. december – dog med undtagelse af kvinden fra Vejle-området, der skal i Retten i Kolding.

Der er afsat 20 retsdage til sagen, så der falder først dom i begyndelsen af 2020. De seks mænd, der skal i Retten i Viborg, nægter sig alle skyldige.

En mand fra Silkeborg er allerede dømt

I en udløber af den store sag om narkobagmænd er der allerede i september faldet dom over en 45-årig mand fra Silkeborg.

Han har iranske rødder. Han var også tiltalt for at sælge større mængder euforiserende stoffer, og Retten i Viborg idømte ham seks års fængsel og udvisning med indrejseforbud for bestandigt.

Den 45-årige mand har anket dommen.