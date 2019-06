Stor koncert vil påvirke trafikken – find alternative ruter

Tirsdag gæster rockbandet Foo Fighters Fængslet i Horsens, og det vil uden tvivl give trafikale udfordringer. Sådan lyder det fra både kommunen og Sydøstjyllands Politi.

Erfaringer fra tidligere koncerter i Fængslet giver kommunen et fingerpræg om, hvor trafikken bliver hårdest ramt.

Kommer du til koncerten i Horsens nordfra i morgen, så husk at der er asfaltarbejde motorvejen ved Skanderborg. Det kan give ekstra rejsetid, så kør hjemmefra i god tid. Sydøstjyllands Politi

- Alle erfaringer viser, at du kan forvente meget tæt trafik og kø fra motorvejsafkørslen Horsens V og på Silkeborgvej og Vestergade mellem kl. 15-18 og kl. 23-01. Det samme gælder på stykket Egebjergvej, Nørrebrogade og Allégade, skriver Horsens Kommune på Facebook.

- Derfor er anbefalingen fra vores trafikfolk og Vejdirektoratet, at du finder en alternativ rute, så vidt det er muligt, lyder det.

Vær opmærksom på E45

Man skal også være opmærksom på situationen på motorvej E45, oplyser politiet på Twitter.

Et alternativ kunne være at bruge afkørslerne Horsens S og Horsens V, hvis man skal ind til Horsens. På den måde kan man undgå indfaldsvejene omkring Fængslet.

Skal du som bilist til og fra Stensballe, vil det i morgen eftermiddag være hurtigere at køre over Serritslev og via Gammel Århusvej.

Pas på fodgængerne

- Skal du rundt i midtbyen – særligt omkring centrum, banegården og Fængslet mellem kl. 15 og 20, vil du møde mange gående, der er på vej fra diverse p-pladser til Fængslet. Dem skal vi passe rigtig godt på, så her vil det både være hurtigere og sikrere at køre uden om vejene, der fører til koncertområdet, lyder det fra kommunen.

Det samme gentager sig med stor sandsynlighed efter koncertens afslutning kl. 23, hvor mange koncertgæster skal hjem og bevæger sig gennem byen i store grupper.

