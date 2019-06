Stor koncert sætter sit præg på lørdags-trafikken

Hvis du planlægger en tur i bilen, kan det være en god idé lige at læse med her. I hvert fald hvis turen skal foregå i Aarhus.

Lørdag aften går danske Volbeat nemlig på scenen på Ceres Park for enden af Stadion Allé i Aarhus foran tusindevis af fans. Og som det er med store arrangementer, kan det give lidt trafikale udfordringer, og flere veje i området er spærret for trafik.

Til gengæld kan du skrue ned for bilradioen, for i løbet af aftenen vil det være muligt at høre tonerne fra Magtens Korridorer, Antharax og selvfølgelig Volbeat.

Her kan du danne dig et overblik over trafiksituationen ved Ceres Park. Foto: Ceres Park og Arena

Ceres Park og Arena oplyser desuden, at der af hensyn til naboer ikke er parkeringsmuligheder i området ved stadion. Derfor opfordres koncert-gæsterne til gå, tage cyklen eller benytte sig af den offentlige transport, men også busserne kan være præget af koncerten med ruteændringer i området.

Og tager man cyklen ud til Ceres Park, skal man være opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage den med ned langs Stadion Allé, Havreballe Skovvej eller Skovbrynet.

Til gengæld er der lavet cykelparkering på Aarhus Cykelbane og på Ingerslev Boulevard.

Allerede lørdag ved middagstid oplyser Østjyllands Politi, at der er meget trafik i området ved stadion i det sydlige Aarhus.

VOLBEAT spiller i aften på Ceres park. Der er allerede nu meget trafik i området, så vi opfordrer alle til at benytte offentlige transportmidler, cykel eller gå-ben som transportmiddel til Ceres park. Vi ønsker alle en god koncert! #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 29, 2019

Klokken 16.30 åbnes portene ind til stadion, og klokken 18.00 går Magtens Korridorer på scenen, mens Antharax en time senere skal varme publikum op til aftenens hovednavn: Volbeat.

Den koncert ventes at begynde kort efter klokken 20.