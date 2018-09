Stor knallertaktion: Flere taget med ulovlige knallerter

Østjyllands Politis færdselssektion var her til morgen og formiddag til stede ved flere uddannelsesinstitutioner i Randers for at udføre en større knallertaktion.

I alt undersøgte betjentene 44 knallerter, og 16 af dem blev konstateret ulovlige, fordi de var tunede til at køre hurtigere end tilladt.

Derudover var der flere af de unge knallertførere, der ikke havde kørekort med, ikke brugte styrthjelm eller kørte med en passager bagpå. De kan nu alle forvente en bøde for deres forseelser.

Flere knallertaktioner i fremtiden

Knallertaktionen i Randers er kun den første i rækken af aktioner, som færdselssektionen vil foretage i den nærmeste fremtid.

- Der er alt for mange steder i Østjylland, hvor ulovlige knallerter skaber utryghed, fordi de kører for stærkt og for hasarderet. I år har vi desværre fået en del henvendelser fra borgere, der er trætte af knallerter, der genererer fodgængere og cyklister i deres lokalområde. Derfor har vi foretaget en række kontroller rundt i hele kredsen, og det vil vi løbende fortsætte med, siger politikommissær Amrik Singh Chadha.

Politikommissær Amrik Singh Chadha vil løbende foretage knallertkontroller rundt i hele politikredsen den komme tid.

Han opfordrer folk til at henvende sig til politiet, hvis de føler sig utrygge over knallertkørsel i deres område. På den måde kan politiet danne sig et overblik over, hvor i politikredsen at problemet er størst.

- Hvis man oplever udfordringer med vild knallertkørsel, vil vi meget gerne høre om det. Skriv til os, så vurderer vi, om vi eventuelt skal lave en aktion i området, siger Amrik Singh Chadha.

VIDEO: Radikale Venstre i Aarhus ønsker knallerter ud af midtbyen og vil have undersøgt, om det er juridisk muligt at forbyde knallertkørsel. Indslaget er fra den 20. august 2018.

Man udsætter sig selv og andre for fare

Det er ulovligt at skrue på sin knallert, så den kan køre hurtigere end loven tillader. Og så sætter man tilmed sig selv og ikke mindst andre i fare.

- Nogle knallerter er ikke kontrolleret til at køre hurtigere, end de kan. Det har noget at gøre med bremsernes dimensionering. Der er jo en grund til, at loven er udformet, som den er. En ting er, at man udsætter sig selv for fare – noget andet er, at man også udsætter andre trafikanter for fare, når man kører rundt på en knallert, der ikke er lovlig, siger Amrik Singh Chadha.

Politiet har ofte et såkaldt ’rullefelt’ med på patrulje, så de nemt og hurtigt kan måle en knallerts maksimale hastighed direkte på stedet. Har de ikke rullefeltet med, kan de tage knallerten med for at undersøge den.