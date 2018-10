Stor interesse for at se det nye psykiatriske hospital

Søndag slog det nye psykiatrisk hospital i Skejby dørene op til åbent hus, og det blev lidt af et tilløbsstykke. Cirka 8.000 lagde vejen forbi for at se nærmere på nybyggeriet.

Én af dem er Knud Kristensen, formand for SIND- Landsforeningen for psykisk sundhed, som for første gang var en tur inde bag murene på det nye psykiatriske hospital i Aarhus, der afløser det i Risskov.

Indgang K - indgangen til det psykiatriske hospital ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Flot men småt

- Jeg synes, det ser flot ud. I forhold til Risskov er de fysiske rammer meget bedre, så jeg tror, det bliver godt, siger Knud Kristensen.

Lige inden for dørene åbner et lyserødt univers sig. Farven på væggene er valgt af kunstneren Tal R, og kunsten stammer blandt andet fra Ovartaci-museet. Inde på sengeafsnittene er den lyserøde farve dog væk, og der er heller ikke kunst på væggene.

Der var mange mennesker til åbent hus-arrangementet. Cirka 8.000 lagde vejen forbi søndag.

Der er 257 sengepladser. Det samme antal som på Risskov i dag. Og det er for lidt, mener Knud Kristensen.

- Rammerne er i virkeligheden allerede fra starten for små, og der er ikke plads til, at man kan lave flere sengepladser herinde, og der er heller ikke plads til, at ambulatorierne kan rumme flere patienter. Allerede fra starten, har jeg hørt, bliver det nødvendigt at booke samtalerum til ambulant behandling fra tidlig morgen til sen aften. Så rammerne er smukke, men de er for snævre, siger Knud Kristensen.

Kühnau lover flere sengepladser

Det psykiatriske hospital er på 50.000 m2. De 40.000 m2 er voksen- og børnepsykiatri. De resterende 10.000 m2 er retspsykiatri.

- Vi har mulighed for at udvide vores psykiatri i Region Midtjylland. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske her i Skejby, men vi har også andre psykiatriske hospitaler, så vi skal nok skabe den plads, der er brug for. Jeg har selv foreslået, at vi skal have flere senge i psykiatrien, og det har vi også afsat penge til, og de ekstra senge kommer, siger Anders Kühnau (S), formand for Region Midtjylland.

Fakta Alle sengestuer – både i almen- og retspsykiatrien - er eneværelser med eget bad og toilet. Byggeriet indeholder både legepladser, gårdhaver, boldbaner og aktivitetshaller.

Det anslås, at der cirka vil være 130.000 ambulante behandlinger/samtaler om året. Altså for patienter, der ikke er indlagt.

Der er ca. 2900 indlæggelser om året, hvis man ikke tæller modtagelsen med.

Der er 1600 ansatte og 200 studerende på hospitalet. Tallet er eksklusiv rengøringspersonale.

Knap så meget hegn

Vinduespartierne er store, og der strømmer en masse lys ind. Men måske er vinduerne for store, mener Knud Kristensen.

Knud Kristensen besigtiger vinduerne, der ifølge ham måske er lige store nok.

- Kan folk ude kigge ind? Det kan jeg godt være en smule usikker på, og om man derfor kan risikere, at patienterne kan være bange for, om nogen kan kigge ind til dem, siger Knud Kristensen.

Der er kun opsat hegn et sted. Det er på taget over retspsykiatrisk afdeling, hvor der er en udendørs fodboldbane.

- På Risskov har vi de her hegn, som minder om abeburene i zoologisk have, hvor patienterne er udstillet, så det at man bruger bygningerne som skærm, synes jeg er en fantastisk god ting for patienterne, siger Knud Kristensen.

I alt var der til dagens åbent hus-arrangement 111 guider, klinikere, patienter og personale fra psykiatrien og retspsykiatrien. De fortalte de mange gæster om elektrochokbehandling, at være indlagt som barn og voksen, e-sport som behandling, diagnoser, sengestuer og gårdhaver, flytningen fra Risskov til Skejby og selve byggeriet.

Den nye psykiatriske afdeling tager imod de første patienter i slutningen af november.