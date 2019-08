Stor interesse for østjysk zoo - men bankerne spænder ben

Benny Johansen og hans kone er efter 25 år som zoo-ejere klar til livet som pensionister. Der er bare et problem.

I godt to år har Munkholm Zoo stået til salg, og selvom køberne står i kø for at få fingrene i den 21.000 kvadratmeter store dyrepark, er det ikke helt lige til at få lov til at sætte sin underskrift på en købsaftale.

Årsagen tilskriver Benny Johansen banker og realkreditinstitutters manglende vilje til at låne de interesserede købere pengene. Munkholm Zoo befinder sig nemlig i Udkantsdanmark, og det er ikke i høj kurs, når det kommer til banklån.

- Der har været rigtig mange henvendelser, men de falder ligeså stille fra på grund af at mange af dem ikke kan låne penge i kreditforeninger og banker. Både kreditforeninger og banker vil have stor sikkerhed for at låne penge ud, siger Benny Johansen.

Benny Johansen ejer den lille zoologiske have i Syddjurs Kommune, der har over 400 dyr af 80 arter.

Pengekassen er smækket i

Selvom Munkholm Zoo er en af de mere kuriøse varer på ejendomsmæglerhylden, så er den zoologiske have ikke et enkeltstående tilfælde.

Hos Landdistrikternes Fællesråd oplever man nemlig også, at pengekassen bliver smækket i over for både boligejere og erhvervsdrivende, så snart postnummeret ligger i en yderkommune:

Det kan blive en negativ spiral for området. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

- Det kan blive en negativ spiral for området. Når folk for eksempel ikke kan få et lån til at bosætte sig på landet, så står huset jo tomt endnu længere, og der kommer ikke flere folk til byen. Det samme gælder med virksomheder, som ikke kan få lov til at låne. De har den effekt, at de kan skabe arbejdspladser, og hvis det bliver bremset, kan det få store konsekvenser for lokalområdet, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd til TV2 ØSTJYLLAND.

Den zoologiske have henvender sig primært til mindre børn, der her kan komme helt tæt på dyrene.

Ifølge Steffen Damsgaard skal man kigge på, om der nogle love og regler i forhold til banker og realkreditforeninger, der kan laves om, så det kan blive lettere at låne ud. Men han mener også, at staten skal involveres, hvis det virkelig skal rykke.

Staten kautionerer for køberne i Norge

Netop statens involvering er en løsning, som man har rettet sig mod i Norge. Der går staten går ind og kautionerer for køberne. På den måde løber banker og realkreditinstitutter ikke den samme risiko ved at udlåne penge til ejendomme og erhvervsvirksomheder i yderområderne.

Det skaber jo en enorm utryghed og ulighed, hvis der er steder i Danmark, hvor udviklingen bliver sat helt i stå, hvis man ikke kan få et realkreditlån. Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), ordfører for landdistrikter

Det mener Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), ordfører for landdistrikter, kunne være vejen frem i Danmark:

- Vi tror på, at staten er nødt til at spille en rolle her. Ellers får vi ikke løst den her udfordring med, at hvis man bor det forkerte sted, så kan man ikke handle bolig eller investere i en virksomhed. Det skaber jo en enorm utryghed og ulighed, hvis der er steder i Danmark, hvor udviklingen bliver sat helt i stå, hvis man ikke kan få et realkreditlån, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Havde troet, det ville gå hurtigere

Tilbage i Munkholm Zoo ser Benny Johansen tilbage på endnu en sommer sammen med dyrene og gæsterne i den lille zoologiske have. Han havde håbet, at der ville stå en ny ejer klar til at overtage til efteråret. Men sådan ser det ikke ud lige foreløbigt:

Jeg havde bestemt regnet med, at det ville gå hurtigere. Lige nu arbejder vi med en potentiel køber, men der er lang vej igen, mens vi prøver at nærme os hinanden, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Gæster har i 25 år kunnet besøge Munkholm Zoo og dyreparkens flere end 400 dyr. De 35.000 årlige besøgende kan både se kameler, kænguruer, hængebugsvin, aber og ræve blandt parkens 80 forskellige dyrearter.