Stor hash-fangst på Djursland

Det er tilsyneladende lykkedes en 25-årig mand at sætte gang i en større produktion af hash hjemme fra sit private hjem på Djursland.

I hvert fald viste mandens bolig sig at indeholde et yderst velassorteret skunklaboratorium, da politiet i går, torsdag, ransagede hans bopæl i Mørke.

Østjyllands Politi havde fået et tip om, at der blev dyrket skunk på adressen. Da betjente fra en specialpatrulje ankom til stedet, blev manden derfor straks sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer.

Den unge østjyde oplyste selv, at der blev dyrket skunk på stedet. Han fremviste derefter et skunklaboratorium i den ene længe af bygningen.

Mandens bolig ligger i Mørke på Djursland. Foto: Google Maps

Professionelt skunklaboratorium

Betjentene kunne konstatere, at der var tale om et professionelt skunklaboratorium med blandt andet ventilation, gødning og lamper. Det oplyser Østjyllands Politiet i sin døgnrapport.

I laboratoriet blev der fundet 212 planter, der omregnet svarer til godt seks kilo hash. Inde i huset fandt politiet også mindre mængder hash, skunk og marihuana.

Den 25-årige mand blev anholdt og sigtet for salg af narkotika.