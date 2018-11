Stor brand i etageejendom: Tre opgange evakueret

Kort før midnat udbrød der brand i en etageejendom på Søren Møllers Gade i det centrale Randers. Opgangens beboere samt dem fra de omkringliggende ejendomme måtte evakueres.

- Vi fik anmeldelsen om branden klokken 23.56. Der er opstået i den øverste etage i ejendommen, og der var kraftig ild fra vinduerne, siger Janni Lundager fra Østjyllands Politi.

Efter en lille time var branden under kontrol. Foto: Local Eyes

Et vidne til branden fik hurtigt slået alarm, og et andet løb ind i opgangen og hjalp med at få folk ud.

- Alle fra opgangen kom ud på gaden, og derudover evakuerede vi beboerne fra to omkringliggende etageejendomme i tilfælde af, at branden skulle sprede sig, siger Janni Lundager.

Brandårsag ukendt

Ilden gik op gennem taget, og der begyndte at falde tagsten ned på gaden, hvorfor de mange evakuerede hurtigt blev gennet væk fra området og hen til et nærliggende plejehjem.

En borger tog det her billede af branden. Foto: Privatfoto

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden, der en lille time efter anmeldelsen var under kontrol og ikke nåede at brede sig til de omkringliggende ejendomme. Derfor fik beboerne fra de opgange i løbet af natten lov til at tage hjem, mens de ti beboere i den brændte ejendom måtte genhuses.

- De fleste har overnattet ved venner og familie, mens andre har sovet på et hotel, siger Janni Lundager.

Her ses brandfolkene i gang med at slukke branden. Foto: Privatfoto

Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået. Derfor har politiet tilkaldt brandteknikere, der skal forsøge at klarlægge årsagen til nattens brand.