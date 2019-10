Stor bølge af biltyverier: Det kan du gøre for at sikre din bil

Østjyllands Politi har på det seneste fået ualmindelig mange anmeldelser om tyverier fra personbiler.

På bare et døgn, fra torsdag til fredag, har politiet modtaget 18 anmeldelser om biltyveri fra personbiler. De fleste af dem er foregået i og omkring Aarhus.

De mange tyverier har nu fået politiet til at komme med en opfordring til, at man som bilejer tager sin forholdsregler.

- Vi har den seneste tid holdt ekstra øje med de anmeldelser, vi har fået om tyverier fra personbiler. Når vi går sagerne igennem, kan vi se, at der stort set hver gang i bilen har ligget noget af værdi, som har været synligt for gerningsmanden. Vi vil derfor gerne sætte ekstra fokus på det gode gamle råd med at tømme bilen, før tyven gør det, siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard fra Østjyllands Politis forebyggelsesafdeling i en pressemeddelelse.

Kan ske for alle

Fremgangsmåden for tyverierne er ofte den samme, hvor gerningsmanden knuser en rude i bilen og derigennem får fat i en taske eller andre værdier, der har ligget synligt fremme på passager- eller bagsædet.

Tre tendenser I øjeblikket er det særligt tre former for tyverier fra personbiler, som politiet oplever: På pendlerparkeringspladser ved motorvejstilkørsler eller ved togstationer, hvor bilerne typisk er efterladt i længere perioder midt på dagen

Foran daginstitutioner i morgentimerne, hvor forældre kortvarigt forlader bilen for at aflevere børn

På større parkeringspladser eller ved oplevelsessteder, hvor ejeren typisk er væk fra bilen i flere timer Kilde: Østjyllands Politi

Flere af tyverierne er sket foran daginstitutioner, hvor bilerne typisk kun er efterladt i cirka 10 minutter, mens føreren afleverer børn. Men det er altså længe nok til, at en gerningsmand eksempelvis kan køre forbi på scooter, smadre en siderude, stjæle en taske og stikke af fra stedet igen.

Tøm bilen

Østjyllands Politi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke lader værdigenstande, tasker, jakker, mobiltelefoner eller andet, ligge synligt fremme i sin bil – uanset om man forlader sin bil kortvarigt eller i længere perioder.

- Den her form for tyveri er noget, alle bilejere kan blive ramt af, men man kan altså selv gøre en aktiv forskel og med enkelte tiltag medvirke til, at man ikke kommer tilbage til en smadret bilrude og forsvundne værdigenstande, siger Gert Bisgaard.

Politiets bedste råd er, at man tager sine ting med sig, når man forlader bilen. Man kan også sikre bilen yderligere ved at gøre det synligt for tyven, at der ikke er noget at komme efter. Hvis bagagerummet eksempelvis er overdækket, kan man fjerne det der ligger der, så man udefra kan se, at der ikke er noget af værdi i bilen.

Billedet taler for sig selv. Og det er også politiets bedste råd.

Hvis man ikke kan tage alle sine ting med sig, skal man sørge for at placere sine ting under sæder eller tæpper, så sagerne ikke er synlige udefra, lyder det fra politiet. Og hvis man efterlader genstande, der ikke har nogen særlig værdi, skal tingene være synlige. Man kan eksempelvis lade den tomme computertaske eller sportstasken fyldt med sure strømper stå åben.

- Vi vil selvfølgelig også gerne fra borgerne, hvis man ser nogle personer, der udviser mistænkelig adfærd ved parkerede biler. For vi vil jo gerne have fat i dem, der laver de her tyverier, siger Gert Bisgaard.

Østjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.

