Stor bøde til kendt hotel: Kakerlakker i køkkenet

Manglende vedligeholdelse er ifølge Fødevarestyrelsen årsagen til, at der har været flyttet kakerlakker ind i køkkenet hos Hotel Pejsegården i Brædstrup vest for Horsens. Ved styrelsens seneste besøg blev kontrollanterne mødt af en del skadedyr.

- Der er konstateret indtrængen af skadedyr i virksomheden på grund af dårlig vedligeholdelse. Fødevarestyrelsen har set en del kakerlakker i køkkenområdet bag og ved siden af opvaskemaskinen og især under defekt vindueskarm og i sikringsskab, lyder det i kontrolrapporten fra besøget den 9. oktober.

Læs også Se kortet: Disse spisesteder er Østjyllands brodne kar

Allerede den 24. august har skadedyrsbekæmpere konstateret, at der var kakerlakker hos hotellet, men det er altså ikke lykkes at få dem udryddet.

- Vindueskarmen rykkes ud under tilsynet, og der fremkommer mange kakerlakker, bl.a. i vasken ved siden af opvaskemaskinen og i sikringsskabet på væggen ved siden af opvaskemaskinen, lyder det nemlig videre i den seneste kontrolrapport.

02:01 VIDEO TV2 ØSTJYLLAND besøgte i begyndelsen af september tre af de østjyske steder, der på daværende tidspunkt stod på Fødevarestyrelsens liste over brodne kar i branchen. Luk video

Manglende tildækning af maden

Fødevarestyrelsen besøgte faktisk også Pejsegården i september, men her overså man altså kakerlakkerne. I stedet påpegede man, at der var opbevaret mad utildækket i køle- og frostrum, som i øvrigt var beskidte.

Det forhold var heller ikke bragt i orden, da det blev undersøgt ved seneste besøg.

Filmen bliver jo brudt, når de ansatte skal ned i bøtterne, og det er altså svært at undgå, imens man arbejder. Jytte Nygaard, hoteldirektør

- En kasse med oksestege og spande med is er utildækket i et fryserum. Spande med utildækket is og en stor kasse står direkte på gulvet i fryserummet. To kantiner med æggestand i kølerummet ved produktionsafdelingen er utildækket, og de to kantiner er sat oven i hinanden. Beholdere i a la carte køleskab fremstår utildækket, lyder det nemlig i kontrolrapporten.

Direktøren for Hotel Pejsegården, Jytte Nygaard, er af gode grunde ærgerlig over den sure smiley og de store bøder, som besøget fra Fødevarestyrelsen har givet.

Hotel Pejsegården ligger i Brædstrup vest for Horsens. Foto: Google Maps

Ingen skadedyr længere

Hun forsøger dog at forklare sig.

- Vi har et abonnement på skadedyrsbekæmpelse, som loven kræver. Men der var kakerlakker i et gammelt elskab og bag ved gryde-opvaskeren i en vindueskarm, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu har vi fået nyt elskab, og der er ikke skadedyr længere, slår direktøren samtidig fast.

Læs også Kendt østjysk kro får sur smiley: Køkken fuld af plamager og belægninger

Med hensyn til de udækkede madvarer i køleskabe og kølerum mener Jytte Nygaard ikke, at det er muligt altid at overholde reglerne, når man producerer.

- Filmen bliver jo brudt, når de ansatte skal ned i bøtterne, og det er altså svært at undgå, imens man arbejder. Vi vil dog selvfølgelig være mere påpasselige fremover, siger Jytte Nygaard.

Dobbeltstørrelse bøder

Alligevel fik Hotel Pejsegården altså to bøder á 20.000 kroner – bødestørrelser helt klart i den høje ende af hvad der normalt gives.

Men det skyldes tilsyneladende, at hotellet blev ekstra straffet på grund af sin omsætning og antallet af ansatte.

Bøderne er forhøjet med 100 pct. i forhold til normalstørrelsen, fordi vi er over 25 ansatte og på grund af vores omsætning. Jytte Nygaard, hoteldirektør

- Bøderne er forhøjet med 100 pct. i forhold til normalstørrelsen, fordi vi er over 25 ansatte og på grund af vores omsætning, står der i rapporten, forklarer hoteldirektøren.

Jytte Nygaard påpeger samtidig, at der ifølge hende ikke er noget fødevaremæssigt farligt ved at spise hos Pejsegården.