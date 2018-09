Stor ærgrelse over lukning af brystkræftbehandling i Randers

Et fuldstændig enigt regionsråd indgik i nat budgetaftale for Region Midtjylland det kommende år.

I sygehusvæsenet er der både vindere og tabere. Den store taber er Regionshospitalet i Randers, der både mister undersøgelse og behandling af brystkræft.

Fremover skal brystkræftpatienter fra Randers tage turen til Viborg, når de skal undersøges og behandles.

I Randers blev nattens budgetaftalen modtaget med skuffelse. Nedlæggelsen af sygehusets brystkræft-behandling gør ondt på både ledelse, ansatte og patienter.

Ville være katastrofalt

I to år er Bonnie Hyldahl Nielsen fra Ålum blevet behandlet for brystkræft på Mammaklinikken i Randers. I går blev hun færdigbehandlet. Hun synes ikke om, at patienter fra Randers-området fremover skal køre til Viborg for at blive undersøgt og behandlet.

- For mig ville det være katastrofalt, siger Bonnie Hyldahl Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

De har haft et specielt kontaktforløb, hvor jeg har haft den samme læge og den samme sygeplejerske. Bonnie Hyldahl Nielsen, Ålum

Hun er meget tilfreds med den behandling, hun har fået i Randers.

- De har haft et specielt kontaktforløb, hvor jeg har haft den samme læge og den samme sygeplejerske hele vejen igennem. Det har været meget vigtigt for mig. Og så har de formået at spare på den måde, at de opererer ambulant og sender folk hjem samme dag. Det har de kunnet, fordi patienterne er relativt i nærområdet, siger Bonnie Hyldahl Nielsen.

Herudover mister Regionshospitalet i Randers Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin. Her laver man hvert år omkring 6.000 undersøgelser - blandt andet knoglescanninger samt nyre- og lungeundersøgelser.

Løft til psykiatrien

Budgetforligets helt store sejrsherre er psykiatrien, hvor der nu bliver råd til flere hænder og senge med en penge-indsprøjtning på 50 millioner kroner.

Der er tale om et varigt løft, der kommer oven i de 25 millioner kroner, som regionsrådet tilførte i 2018.

- Jeg er rigtig glad. Vi kan ikke løfte det hele på det her. Men med de her penge, kan vi faktisk mærke, at vi kan gøre forandringer. Det giver mulighed for flere senge, mere personale, så de der kommer nok hænder, og man på den måde kan undgå for meget tvang, siger Mikkel Rasmussen, formand for Psykiatri-Listen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er også 10 millioner kroner til sundhedstilbud tæt på borgerne, 26 millioner kroner til nye behandlinger, 5 millioner kroner til at styrke de mest specialiserede funktioner på Aarhus Universitetshospital samt fem millioner kroner til it-sikkerhed.

Der er også afsat 700.000 kroner til et børnehospice.