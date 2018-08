Støjende nybyggeri: - Jeg er ikke det samme menneske

Siden starten af året er der blevet bygget og banket på havnen i Horsens. Det er en del af et større byggeri, som skal skabe en helt ny bydel. Og Horsens er desuden i top 3 over de hurtigst voksende byer i Danmark. Men det er ikke udelukkende positivt, at byen er i udvikling.

For beboerne omkring det store byggeri har det været nogle hårde måneder.

- Vi bor lige over for byggeriet, og det er en meget monoton lyd, som er rigtig svær at ignorere, og den starter klokken syv og slutter først omkring klokken 18, fortæller Martin Hoffmann Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Forstyrrer den naturlige rytme

Martin Hoffmann Larsen bor sammen med sin kæreste tæt på byggerierne, og de er begge to godt klar over, at byens udvikling er uundgåelig, men han mener, at det er en høj pris, de omkringboende betaler:

- Det skal jo laves, men det generer os en hel del, vibrationerne kan endda mærkes i vores bygning, når piloteringsarbejdet er tættest på os, fortæller han.

Det er forfærdeligt, jeg er ikke det samme menneske uden min søvn. Martin Hoffmann Larsen, Horsens

De høje bankelyde er ikke kun et problem, fordi de er svære at overhøre, imens man laver aftensmad, men også for døgnrytmen er de et problem:

- Jeg arbejder nogle gange om natten, og når jeg kommer hjem 07:30 for at sove, så prøver man virkelig, men det er forfærdeligt, jeg er ikke det samme menneske uden min søvn, fortæller Martin Hoffmann Larsen.

Bliver ikke forkortet

Hos Horsens Kommune er man bekendt med problematikken, og de fortæller, at der fra politisk side er udstukket regler for, at bygningsarbejdet må vare fra 07-18.

- Der sker så meget i Horsens, hvor der bankes. Vi udsætter borgerne for en del gener, så vi er meget obs på, at reglerne bliver overholdt for, hvornår de må støje, siger Jesper Gemmer, By- og Havneudviklingschef i Horsens Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Formanden for Plan og Miljøudvalget i Horsens Kommune, Martin Ravn (V), mener, at de mange timers støj ikke kan forkortes.

- Problemet er, at man bare forlænger perioden, der piloteres i, og det må jeg ærligt indrømme, at jeg som politiker hellere vil komprimere. Men man bliver også nødt til at kigge på, at hvis man vil udviklingen, så er der nogle gener ved det, siger Martin Ravn.

01:27 VIDEO: Det er denne monotone lyd, som generer flere af beboerne i området. Foto: Privat. Luk video

Drømmer om kompensation

Martin Hoffmann Larsen er godt klar over, at man ikke uden videre kan skynde på byggeriet, men han ville ønske, at der blev taget et større hensyn:

- I min opgang falder tingene ned fra væggene hos min underbo, og jeg ved, at man i andre tilfælde er blevet genhuset eller har fået kompensation for et byggearbejde. Det er nok ønsketænkning, men jeg ville i det mindste ønske, at de kunne starte lidt senere end klokken syv, siger Martin Hoffmann Larsen.

Efter planen fortsætter byggearbejdet i den nye bydel indtil 2025, men det er piloteringen af store betonstolper, der giver årsag til megen larm.

Det eneste, jeg kan sige, er, at det er en relativ begrænset periode. Jesper Gemmer, By- og Havneudviklingschef, Horsens

Men kompensationen er ikke et punkt på dagsordenen hos Horsens Kommune:

- Det er noget, man skal gøre af frivillighedens vej. Det er ikke lovpligtigt, når entreprenørerne overholder reglerne, siger Jesper Gemmer.

Martin Ravn i stemmer ligeledes, at kompensationen ikke er en lige om hjørnet for beboerne:

- Det har jeg svært ved at forestille mig. Med lidt tålmodighed fremadrettet, er der ingen tvivl om, at det bliver et fantastisk område på sigt, siger Martin Ravn.

00:42 VIDEO: Martin Ravn (V) mener, at man bør se på den positive udvikling på havnen. Luk video

Jesper Gemmer mener desuden, at bankeriets afgrænsede periode er en trøst for beboerne:

- Jeg kan fuldt ud forstå, at nogle borgere føler sig forstyrret af, at de banker pæle ned i jorden. Det eneste, jeg kan sige, er, at det er en relativ begrænset periode. Det vil ikke vare evigt, siger Jesper Gemmer.

Han anslår, at piloteringsarbejdet med stor sandsynlighed vil være årsag til støj i et par måneder endnu.