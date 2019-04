Stjernedrys over østjyske attraktioner: Modtager anerkendt topkarakter

Mange har nok hørt om Michelinguiden i forbindelse med exceptionel lækker og avanceret mad, og senest i februar modtog fire restauranter i Aarhus det anerkendte skulderklap i form af Michelinstjerner.

Læs også Michelin-uddeling: Niveauet i Aarhus er højere end landsgennemsnittet

Men den internationale Michelinguide er ikke bare en anmeldelse og anbefaling af restauranter - også seværdigheder kan være med. Det er den grønne version af Michelinguiden, der blandt andet vurderer turistattraktioners besøgsværdighed, og for første gang nogensinde har østjyske to seværdigheder fået fuld plade med hver tre stjerner.

02:16 VIDEO: Kom med indenfor hos Restaurant Domestic, der er ét af de spisesteder i Aarhus, der har modtaget en Michelinstjerne. Luk video

Den ene er Moesgaard Museum, der særligt med Grauballemanden som hovedperson har gjort sig bemærket internationalt. Derfor har Michelinguiden vurderet, at han og resten af museet er værd at rejse efter i en sådan grad, at Moesgaard nu scorer topkarakter i guiden.

Læs også Michelin-restaurant: Anerkendelse medfører høje krav og hårdt arbejde

Udover Grauballemanden noterer guiden også, at udstillinger af bronze- og jernalderens våben gør sig særligt bemærket.

- Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, det er en god anerkendelse at få. Det passer godt ind, at vi vil gøre os gældende internationalt. Det har været en udvikling, der har været i gangi noget tid, siger museumsdirektør Mads Holst til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

Vi vil altid gerne prøve noget nyt, og det er vigtigt, at der er noget anerledes på Moesgaard, og at det adskiller sig fra den traditionelle museumsoplevelse.

Vi er meget stolte og glade over de tre stjerner, der ifølge Michelin fortæller, at Den Gamle By er en rejse værd i sig selv. Thomas Bloch Ravn, Den Gamle By

I slutningen af sidste år var Moesgaard Museum så flittige, at de fandt en vikingegrav ved Mølleparken i Aarhus, som netop nu er udstillet på museet.

- Det er meget stort. Det er oppe omkring ni på en skala fra et til 10. Der er ingen tvivl om, at der er tale om en kriger fra vikingetiden gravlagt med skjold og økse, sagde arkæolog fra Moesgaard Museum Mogens Høegsberg tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

02:09 VIDEO: Se det nyeste fund - et vikingeskelet, der blev gravet op ved Mølleparken i Aarhus. Luk video

I samme ombæring som Moesgaard Museum har også Den Gamle By i Aarhus modtaget den fineste anerkendelse med hele tre stjerner i den grønne Michelinguide.

Guiden skriver blandt andet, at Den Gamle By er 'én af de mest maleriske og smukkeste udendørs museer i Danmark, hvor ikke en eneste detalje er overladt til tilfældighederne.' Og det glæder museumsdirektøren:

- Vi er meget stolte og glade over, at vi kan blive ved med at bevare de 3 stjerner, der ifølge Michelin fortæller, at Den Gamle By er en rejse værd i sig selv, siger Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Arkæologerne jubler: Unik vikingegrav fundet i Aarhus

Danmarks nye 'cool'-hovedstad

Generelt har den oprindeligt franske, nu internationale rejseguide, meget rosende ord til den jyske hovedstad. Guiden beskriver, at fordelingen mellem at være en energisk, ung studieby blandet med charmen fra gamle gader og bygninger og de mange grønne initiativer gør Aarhus til noget helt særligt.

Der er en helstøbt oplevelse at komme i Den Gamle By, mener Michelinguiden.

Overskriften lyder endda, at Aarhus er Danmarks nye 'cool'-hovedstad, hvor blandingen af gammel, romantisk - nærmest parisisk stil - blandet med ungdom, fest og farver er med til at gøre sig ekstra bemærket.

Udover de tre stjerner til både Moesgaard Museum og Den Gamle by, har flere andre attraktioner også fået en plads i guiden. Med to stjerner hver gør både Aros Kunstmuseum og Aarhus Domkirke sig bemærket.

Læs også Den Gamle By i ny indpakning: Ny og moderne hovedindgang på vej

Desuden har en række seværdigheder modtaget én stjerne, og Michelinguiden roser altså også dem for at være særligt værd at rejse efter. Det er latinerkvarteret, Havnebadet, Dokk1, Den Uendelige Bro, Aarhus Rådhus og Vor Frue Kirke.