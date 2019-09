Stilladsarbejdere bakker lufthavnsansatte op: - Frit fagforeningsvalg? Ikke hos os!

- Frit fagforeningsvalg? Ikke hos os!

Sådan indleder Århus Stilladsarbejderklub et brev, der fredag er blevet delt på Facebook.

- Vi har kollegerne imellem taget en demokratisk beslutning om, at vil man bygge stilladser i Aarhus, ja så er man organiseret i 3F og Århus Stilladsarbejderklub, står der i brevet.

Og det er ikke kun i Aarhus, landet ligger sådan, siger Thomas Strømsholt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub, til TV 2.

- Der er så mange argumenter for at være med, så hvis du vælger ikke at være det, er det fordi, du vil være på tværs. Det er kun fordi, du vil være Rasmus Modsat.

Må ikke spille med

Stilladsarbejdernes udmelding kommer i lyset af, at bagageportører i Københavns Lufthavn har strejket tre gange i september. Senest i onsdags.

Årsagen til arbejdsnedlæggelsen hos 3F-medlemmerne er utilfredshed med en bestemt medarbejder, der er medlem af en anden fagforening.

Hvis du ikke er med til at betale for boldene og ketsjerne, skal du heller ikke spille på banen. Thomas Strømsholt, formand for Stilladsarbejdernes Landsklub

Ønsker den pågældende medarbejder at arbejde i Københavns Lufthavn, må vedkommende melde sig ind i samme forbund som sine kollegaer, mener de. Og det er sådan, det skal være, siger Thomas Strømsholt. Han sammenligner valget af fagforbund med at vælge, hvor man vil spille badminton.

- Hvis du ikke er med til at betale for boldene og ketsjerne, skal du heller ikke spille på banen.

Eneste kort på hånden

Selvom der i brevet fra Århus Stilladsarbejderklub direkte står, at de ikke praktiserer frit fagforeningsvalg, mener landsformanden ikke, at det strider med foreningsfriheden.

- Man kan jo bare lade vær at melde sig ind, men så er du ikke medlem af klubben.

I en situation som den, bagageportørerne i Kastrup Lufthavn står i nu, har de ifølge Thomas Strømsholt ikke andet valg end at nedlægge arbejdet og "bruge de kort, de har".

- Arbejdsgiveren kan da selv vælge, om de vil have 1 eller 150 mand til at læsse flyvemaskinerne. Der er ingen, der angriber ledelsesretten. De siger bare, at de ikke kan arbejde med en kollega, der opfører sig så dårligt.

00:56 VIDEO: Janni Nielsen fra Randers er sikker på, at hun kun blev fyret fra en papfabrik i den kronjyske by, fordi hun ikke ville skifte fagforening. Luk video

Minister kaldt i samråd

Arbejdsnedlæggelserne i Københavns Lufthavn har skabt debat om den danske foreningsfrihed.

Onsdag valgte SAS at sende den omstridte medarbejder hjem fra arbejde, hvilket fik bagageportørerne til at genoptage arbejdet.

Samme dag valgte Venstre og Liberal Alliance at indkalde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd om sagen.

Ministeren skrev i den forbindelse til TV 2, at han hverken kan eller vil blande sig i "den konkrete tvist".

Samme dag kom Berlingske i besiddelse af en lydfil, der afslører, hvordan den pågældende medarbejder bliver kaldt "klam" og får at vide, at han skal indrette sig efter den "junglelov", der hersker i lufthavnen.