Stigning i patienter med hvepsestik: Sådan gør du, hvis du bliver stukket

Skadestuen på Aarhus Universitetshospital oplever i øjeblikket flere patienter end sædvanligt, som kommer ind til behandling for bi- og hvepsestik.

- Vi ser flere bi- og hvepsestik, end vi plejer, bekræfter ledende overlæge på akutafdelingen Ole Mølgaard.

- Det er folk, der bliver stukket et sted, hvor det kan være risikabelt som for eksempel hals eller tunge, som kommer ind. Og så er det folk, der har en kendt allergi over for hvepse.

Hvepsene vil ikke spise insekter mere. Nu vil de have alkohol og sukker og derfor begynder de oftere at nærme sig mennesker. Morten D. D. Hansen, naturvejleder.

Bliver man stukket i munden eller på halsen kan det hæve op, så man får svært ved at trække vejret. Derfor er det vigtigt at søge læge, hvis man bliver stukket her.

Nye allergikere

Det gør ondt at blive stukket af en hveps og langt de fleste oplever blot lidt irritation omkring det sted, hvor de blev stukket.

Enkelte er dog allergiske og her gælder det om at holde øje med følgende symptomer: svimmelhed, utilpashed, problemer med at få vejret samt kvalme og træthed.

- Vi får også folk ind, der endnu ikke har opdaget, at de har allergi over for hvepse. De oplever måske at blive utilpas eller få udslæt efter et stik, forklarer Ole Mølgaard.

Skulle du være så uheldig at blive stukket af en hveps, er her fem gode råd til, hvad du kan gøre, for at mindske smerten.

Mange hvepse og bar hud

Ifølge overlægen er der i øjeblikket flere, der bliver stukket, fordi det netop er så varmt, at man har mindre tøj på og dermed mere let tilgængelig hud for eventuelle hvepseangreb.

Oven i dét kommer, at der i år er ekstra mange hvepse og at hvepsene netop i disse uger begynder at søge væk fra boet, fortæller naturvejleder og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus Morten D. D. Hansen.

- Når det er en solrig og vindstille sommer er det en god hvepsesommer, siger han.

- For hvepse lever at små flyvende insekter, som de fodrer deres larver med. Og der har nærmest aldrig været flere små flyvende insekter end i år.

Der er ekstra mange hvepse i år, fordi der har været så meget føde til dem. Arkivfoto.

Arbejdsløse slikmunde

Hvepselarverne har derfor fået rigelig mad og hvepseboene er blevet kæmpe store. Nu er vi imidlertid nået så langt hen i hvepsenes kalender, at boene er gået i opløsning og de nye dronninger er skabt.

- Det betyder, at arbejder-hvepsene nu er arbejdsløse og de opfører sig så, som nogle arbejdsløse måske nok gør: De begynder at æde og drikke, griner Morten D.D. Hansen.

- De vil ikke have insekter mere. Nu vil de have alkohol og sukker og derfor begynder de oftere at nærme sig mennesker, forklarer han.

Der har floreret rygter om, at hvepsene skulle blive mere nærgående, fordi de var tørstige og gerne vil drikke menneskers sved og spyt. Det giver Morten D.D. Hansen imidlertid ikke meget for:

- Det vil jeg se, før jeg tror det, siger han.