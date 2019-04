Stenkast får politi til at spærre motorvej

Opdatering kl. 17.30: Sydøstjyllands Politi har igen åbnet motorvejen i begge retninger.

___

Sydøstjyllands Politi undersøger torsdag eftermiddag E45 i omkring stedet, hvor Låsbyvej krydser Østjyske Motorvej.

Læs også Politiet vil bremse uro – forlænger lukning af bandes tilholdssted

En bil er nemlig hårdt medtaget, efter en stor genstand, der formentlig blev kastet fra broen, ramte taget.

- Vi er ret sikre på, at det er noget, der er kommet oppe fra broen. Genstanden er meget større, end at det kan være en sten, der er skudt op fra et dæk på en lastbil, der har kørt foran, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var ved motorvejsbroen, hvor E45 krydser Låsbyvej, at noget tungt ramte en bil. Foto: Google Maps

Trods alt sluppet heldigt

Politiet modtog anmeldelsen klokken 14.45 fra bilisten selv, der var noget rystet, selvom han selv var sluppet uden skrammer.

Bilen er dog tydeligvis ramt af noget, der kunne have gjort stort skade på personen indeni.

Sydøstjyllands Politi efterlyser vidner til stenkast fra motorvejsbro ved Låsbyvej over Østjyske Motorvej https://t.co/gSyWNUDn9D. 1440. Store materielle skader og heldigvis ingen personskader. Låsbyvej er afspærret i længere tid. — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) April 25, 2019

- Da han bliver ramt, ruller genstanden ligesom bagud og laver skader. Soltag og bagklap er helt ødelagt, siger Jørn Bystrup.

Bilen blev slemt beskadiget, men føreren klarede sig igennem uden skrammer. Foto: Local Eyes

Politiet er netop nu ved at afspærre E45 ved området, og sammen med deres hunde leder de nu efter den genstand, der er blevet kastet fra broen.

Læs også Sigtet for dobbeltdrab var psykotisk ved anholdelse

- Vi har haft mange eksempler på stenkast fra motorvejen, så det er det første, der rammer os, at det skulle være en sten, men vi er åbne over for, at det kan være alt, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.