Stemmeprocenten holder fortsat dampen oppe

Vælgerne har været tidligt ude grundlovsdag.

I løbet af hele dagen har stemmeprocenten været et pænt stykke højere, end den var på de tilsvarende tidspunkter ved seneste folketingsvalg.

Klokken 16 er det omkring 62,7 procent af vælgerne, der har stemt. Det viser Ritzaus stikprøver fra kommuner og valgsteder, der tilsammen repræsenterer 478.304 vælgere.

Ved samme tidspunkt på valgdagen i 2015 var stemmeprocenten på 49,7 procent.

Valgdeltagelse i Østjylland

I løbet af valgdagen følger vi på TV2 ØSTJYLLAND stemmeprocenterne i det østjyske.

Aarhus: Den første optælling fra Aarhus Kommune kom klokken 09.00. Her havde 14 procent stemt. Klokken 11:30 havde 32,3 procent stemt. Og klokken 15 havde så 56,5 procent af vælgerne afgivet deres stemme. Sidste år lå stemmetallet på det tidspunkt blot på 43,9 procent. Du kan selv følge med i de aarhusianske stemmer her.

Syddjurs: Den seneste optælling fra Syddjurs kom ud klokken 17.00. Her havde 68,64 procent stemt. På samme tid ved folketingsvalget i 2015 havde 61,26 procent stemt.

Håber på 90 procent stemmer

I Aarhus er den valgansvarlige, Lene Hartig Danielsen, godt tilfreds med de foreløbige tal over stemmeprocenten.

- Aarhusianerne er et engageret folkefærd. Det så vi i forhold til, hvor mange der havde meldt sig som frivillige, hvor mange der stemte til Europa-parlamentsvalget og ser vi nu, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ved seneste folketingsvalg i 2015 stemte lidt under 90 procent af vælgerne i Aarhus Kommune, og det er også det tal, der kigges længesfuldt på i år.

- Det bliver spændende, om vi når de 90 procent eller ender lige under som sidste år. Generelt ser det godt ud i Aarhus, men vi har stadig åbent og opfordrer folk til at besøge et af de 47 steder, man kan stemme, lyder det fra Lene Hartig Danielsen.

Højere valgdeltagelse end tidligere

At valgdeltagelsen er højere på nuværende tidspunkt i år end sidst, skyldes formentlig at valgstederne åbnede en time tidligere.

Samtidig falder valget i år på Grundlovsdag, hvor mange har fri fra arbejde, mens det i 2015 faldt på en almindelig torsdag i juni.

Det spiller nok ind i den høje stemmeprocent tidligt på dagen, vurderer professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

- Der er rigtig mange, der haft mulighed for at stemme tidligere end normalt, så det præger tallene, siger valgforskeren.

Han tror dog også, at den høje foreløbige valgdeltagelse afspejler en interesse for valget.

- Det er et valg, hvor der vitterligt er noget på spil. Vi står foran et regeringsskifte, og der er 13 partier, hvoraf nogle er lige på grænsen til at komme ind.

- Så danskerne ser, at deres kryds faktisk er vigtige, siger Kasper Møller Hansen.

Færre brevstemmer

Der er til gengæld ikke tegn på, at tendensen til flere brevstemmer fortsætter. Hver eneste kommune i Ritzaus stikprøve har modtaget lidt færre brevstemmer end i 2015.

I alt er der omkring 4,2 millioner stemmeberettigede vælgere til folketingsvalget 2019.

De har indtil klokken 20 til at komme hen til deres valgsted. Stemmeboksene lukker derefter, når der ikke er flere i kø, der ønsker at stemme.

De sidste mange år har valgdeltagelsen ved folketingsvalg svinget mellem 84 og 88 procent.