Steen kunne ikke samle en mønt op for smerter: Nu løber han halvmaraton

Steen Fribo Erlandsen har aldrig været bange for at løfte tunge ting. En egenskab, som tidligt i livet gjorde ham til en flittig arbejder, men senere kom til at koste ham sit helbred.

Venner beskriver ham som stærk som en bjørn. En mand med store lapper. Selv har han aldrig skelet til, om noget var for tungt eller uhandy at løfte. Før det var for sent.

Man skal ikke sætte sig ned og pibe fordi man bliver syg. Gør man ingenting, så sker der heller ingenting Steen Fribo Erlandsen, rygskadet

For efter et langt liv som lastbilchauffør med tiltagende rygproblemer gik det en dag helt galt. Steen var i familiens have i Holme. Der skulle lægges sten i kanterne mellem græs og bede, men da den på det tidspunkt 53-årige Steen bukker sig for at samle endnu en sten op, vil ryggen ikke mere.

Den knækker sammen. Steen falder og kan ikke rejse sig igen. Det næste han husker, er ambulancen.

Steen Fribo Erlandsen fik førligheden igen efter en rygoperation. Her ses han stolt med sin første halvmaraton-medalje. Foto: Privatfoto

Pumpet af medicin

De næste par år går det kun én vej for Steen Fribo Erlandsen: ned ad bakke. Lægerne fylder ham med morfin, indsprøjtninger i ryggen og stærke smertestillende, men det hjælper ikke.

- Jeg gik på arbejde, men havde rigtig mange sygedage. Til sidst blev jeg fyret, fordi jeg ikke kunne passe mit job ordentligt, fortæller Steen Fribo Erlandsen.

Læs også Nej til at lukke tungt trafikeret vej i Odder

- Jeg havde det ad helvede til. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle lave. Fik tiden til at gå med at se fjernsyn.

Desperationen hos Steen Fribo Erlandsen voksede og efter gentagende besøg hos lægen, blev han som 55-årig endelig sendt videre til Kommune Hospitalet i Aarhus.

Steens folkeskolekammerat ejer en grillbar, som sponsorerede hans tøj og løbesko, da han først begyndte at løbe. For det er, som Steen siger svært at finde plads i et sygedagpengebudget til et par løbesko til 1400 kr.

Slanger ud af ryggen

En tur i hospitalets scanner afslørede, at lægernes eneste mulighed for at hjælpe Steen Fribo Erlandsen var en risikabel operation.

- Lægen sagde til mig, at der kun var 30 procents chance for at operationen ville gå godt, så jeg skulle tænke mig godt om, inden jeg valgte den udvej, husker Steen Fribo Erlandsen.

Jeg gik på arbejde, men havde rigtig mange sygedage. Til sidst blev jeg fyret, fordi jeg ikke kunne passe mit job ordentligt Steen Fribo Erlandsen, rygskadet

Men han var fast besluttet. Operationen måtte til, for scanningerne havde vist, at brusken mellem knoglerne var fuldstændig slidt op, så knoglerne arbejdede direkte oven på hinanden.

- Fik jeg ikke operationen, ville der alligevel ikke gå længe, før jeg sad i kørestol, fortæller han.

Steen Fribo Erlandsen blev slået helt ud, da lægerne sagde, han aldrig ville komme til at dyrke sport. Heldigvis har han efter lang tids træning modbevist dem.

Aldrig mere sport

En kirurg med store hænder som en smed opererede Steen Fribo Erlandsen på et privathospital i Aarhus.

- Da jeg vågner, ligger jeg med slanger ud af ryggen og får straks at vide, at jeg skal op at gå med sådan et stativ. Jeg var meget syg, kunne ingenting og kastede hele tiden op, husker han.

Efter operationen flytter Steen med konen og deres børn til Odder, hvor han starter genoptræning i VitaPark. Her får han at vide, at lægen har skrevet i hans papirer, at han aldrig kom til at dyrke sport igen. Det er et hårdt slag for ham.

Medaljen fra Steen Fribo Erlandsens første halvmaraton er blevet et kært eje. Nu glæder han sig til at inkassere en ny medalje, når der om et par uger er halvmaraton i København.

Træn det væk

Hver uge tvinger Steen Fribo Erlandsen sig selv ned i det lokale fitness center i Odder. Ejeren her er den næsten jævnaldrende Alex Nielsen, der bliver personlig træner, for ham.

- Da jeg først mødte Steen var hans mobilitet væsentligt nedsat. Han havde smerter i ryg og ben og store problemer med bare at samle en ti-krone op fra gulvet, husker Alex Nielsen.

Læs også Forældre er frustrerede over kommunes brug af iPads

- I starten virkede det som om, at han mente, at træning ville være en overbelastning for kroppen. Han var meget farvet af, at lægen havde sagt, at det her ikke kunne trænes væk, så det tog noget tid at få ham overbevist om, at han godt kunne.

Men når træningen først var i gang, sled og slæbte Steen Fribo Erlandsen ved maskinerne. Langsomt forsvandt smerterne. Steen Fribo Erlandsens nedtur var ved at være forbi.

Maratonambitioner

Kommunen visiterede ham til et fleksjob og Steen fandt arbejde ved et busselskab i Horsens. I træningscenteret gik det fremad og en dag kom den personlige træner Alex Nielsen med et vildt forslag.

- Steen du skal da løbe Aarhus City halvmaraton næste år, kom han og sagde til mig. Jeg svarede, at han var gal, griner Steen Fribo Erlandsen.

Jeg har fået det ti gange bedre med mig selv, efter jeg er gået på fuld tid. Jeg er blevet den glade person, jeg var før og kan være en god far for mine børn og børnebørn Steen Fribo Erlandsen, rygskadet

Men et frø var sået og kort efter begynder Steen på fitnes centerets løbehold.

I juni 2017 blev drømmen til virkelighed. Steen Fribo Erlandsen løber 21 kilometer og gennemfører sit første halvmaraton på to timer og otte minutter.

Steen Fribo Erlandsen har nu kørt bus på fuld tid hos Arriva i et par år. Foto: Søren E. Alwan

Det kan lade sig gøre

Successen gav den rygskadede Steen blod på tanden. Hvis han kunne klare et halvmaraton kunne han vel også klare et fuldtidsjob. Efter en snak med chefen på Steen Fribo Erlandsens nye arbejde ved Arriva og Odder Kommune var det klaret.

- Jeg har fået det ti gange bedre med mig selv, efter jeg er gået på fuld tid. Jeg er blevet den glade person, jeg var før og kan være en god far for mine børn og børnebørn, fortæller Steen. Han fortæller sin historie for at give håb til andre, der som han bliver ramt af sygdom:

- Selvom man får ødelagt ryggen kan det godt lade sig gøre at komme tilbage igen. Jeg har sagt til mig, at jeg vil og jeg er ikke sådan én, der giver op, siger han.

Læs også Gadefestival aflyst efter fratrædelse af leder

- Man skal ikke sætte sig ned og pibe fordi man bliver syg. Gør man ingenting, så sker der heller ingenting. Det jeg har opnået, har jeg gjort selv.

Steen Fribo Erlandsen kører i dag bus på fuld tid for Arriva og den 15. september skal han løbe ved Copenhagen Half Marathon.