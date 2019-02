Stedfar slipper for sag om vold mod ni måneder gammel baby

En blot ni måneder gammel pige kom alvorligt til skade, da hun i juni 2017 blev passet af en dengang 31-årig mand fra Kolind i Syddjurs Kommune.

Babyen fik både kraniebrud og en lille blødning i hjernen, men der er ikke beviser nok til, at manden kan dømmes for vold.

Det vurderer anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi, som derfor har frafaldet sigtelsen mod manden og opgivet at rejse tiltale.

I et brev til manden lyder det, at han i en retssag formentlig ikke vil kunne blive fundet skyldig i at have begået vold mod babyen. Derfor er sagen mod ham droppet.

Varetægtsfængslet i 2017

Den i dag 33-årige mand var sigtet for at have udsat den lille pige for alvorligt legemsangreb. Efter et grundlovsforhør ved Retten i Randers i juni 2017 blev han varetægtsfængslet.

Han nåede at sidde bag tremmer i to en halv måned, før han blev løsladt, oplyser Østjyllands Politi.

Den lille pige havde alt i alt 25 forskellige læsioner, da hun blev tilset af læger på Aarhus Universitetshospital. Ud over kraniebrud og hjerneblødning havde hun blodunderløbne mærker i kroppen og på ansigtet.

Nægter sig skyldig

Den lille pige havde ifølge sigtelsen også punktformede blødninger under og ved øjnene.

Manden har fra begyndelsen nægtet sig skyldig.

Han har forklaret, at skaderne på den lille pige skyldtes et uheld, da han gled i noget legetøj og faldt, mens han bar pigen. Han tabte hende i faldet, skriver Aarhus Stiftstidende.