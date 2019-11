Statsministeren fordømmer hærværk på jødisk gravplads

Statsminister Mette Frederiksen (S) fordømmer weekendens episode, hvor 84 gravsten på den jødiske del af Østre Kirkegård i Randers er blevet udsat for hærværk.

- Vi må fordømme det, og myndighederne må gøre, hvad de kan for at opklare de her forbrydelser, skriver statsministeren på Facebook.

Hun skriver blandt andet også, at antisemitisme og racisme ikke har nogen plads i samfundet.

- Og weekendens angreb på en jødisk gravplads i Randers er både et angreb på danske jøder og alle vi andre, skriver Mette Frederiksen.

'Helt uacceptabelt'

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, tager ligeledes stærk afstand fra weekendens episode, som han kalder "uanstændigt" og "helt uacceptabelt".

Det er uanstændigt og helt uacceptabelt, at det jødiske samfund i Danmark igen skal udsættes for hån og hærværk. Jeg håber, at politiet hurtigt får opklaret, hvem der står bag, så gerningsmændene kan blive straffet. #dkpol https://t.co/uJAiXzwLLK — Jakob EllemannJensen (@JakobEllemann) November 10, 2019

- Jeg håber, at politiet hurtigt får opklaret, hvem der står bag, så gerningsmændene kan blive straffet, skriver Venstre-formanden på Twitter.

Udover de Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen har en lang række andre politikere været ude og fordømme hærværket i Randers.

Angrebet på den jødiske kirkegård i Randers er ikke alene et angreb på den jødiske minoritet. Det er et angreb på os alle. Vi skal aldrig finde os i had og racisme. Lad os stå sammen for demokrati og ret til forskellighed. Lad os stå sammen om det mangfoldige Danmark. #dkpol — Nikolaj Villumsen (@nvillumsen) November 10, 2019

Blandt dem Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune:

- Jeg synes, at dem, der har lavet det, er feje og usle. Og jeg håber inderligt, at politiet får dem pågrebet.

Det er foreløbig uvist, hvem og hvor mange der står bag hærværket.

Jødiske gravsten skændet. Igen! Nu må det høre op. Uanset om det er nazister, islamister eller andre, må politiet slå hårdt ned. Jøderne har i århundreder været forfulgt af alle mulige -ismer og -ister. Det må stoppe her! #dkpolhttps://t.co/tpoYRdOnWc — Peter Skaarup (@skaarup_df) November 10, 2019

På Østre Kirkegård i Randers har gerningsmændene også væltet nogle af gravstenene.

Flere episoder på årsdagen for Krystalnatten

I weekenden har flere jødiske familier i Danmark også oplevet andre former for antisemitisme. Det oplyser Dansk Jødisk Samfund.

Grøn maling er hældt ud over 84 gravsten. Ifølge politiet er der ikke malet symboler eller skrevet budskaber.

Blandt andet har en dansk-jødisk familie fra Silkeborg fået hængt en gul davidsstjerne, mage til den der blev brugt i Nazityskland, på sin postkasse. Noget lignende har en anden familie i Aarhus været udsat for.

Episoderne er sket i forbindelse med årsdagen for Krystalnatten, der fandt sted natten mellem 9. og 10. november i 1938, hvor flere jøder blev dræbt af nazisterne.

Det var familiens nabo, der lørdag morgen opdagede dette undertrykkende symbol på familiens postkasse i Silkeborg. Foto: Privat foto.

Navnet henviser til de store mængder af glas fra knuste butiksruder, der lå i natten og glimtede som krystaller.

At flere danske jøder er blevet udsat for antisemitiske angreb præcis på årsdagen for Krystalnatten, er ifølge Dansk Jødisk Samfund bevis på, at det tankesæt, der førte til holocaust, stadig eksisterer.

- Og at der er mennesker, som er parat til at gå til ekstremer for at føre denne menneskefjendske ideologi ud i livet, siger formand Henri Goldstein i en pressemeddelelse.

- Det skal ses i denne historiske kontekst, og må derfor tages meget alvorligt, også selv om der heldigvis ikke er mennesker, der er kommet til skade, tilføjer han.

Ifølge Det Jødiske Samfund blev der sidste år registeret 45 tilfælde af antisemitiske hændelser mod 30 året før.