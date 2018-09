Star Wars og Hjem til Aarhus lyder fra klokketårn i dag

I dag kommer er der en noget anderledes koncertoplevelse for alle, der befinder sig i nærheden af Aarhus Rådhus klokken 16.00.

Her giver klokkenist Peter Langberg nemlig koncert på tårnets nyistandsatte klokkespil.

I august kunne aarhusianere ønske, hvilke numre de gerne ville have spillet fra Rådhusets top.

Mere end 150 ønsker er det blevet til. Herunder kan du se de mest populære ønsker:

Mest ønskede numre 1. Benny Andersen - En af Svantes viser

2. Thomas Helmig - Malaga

3. Aretha Franklin - Respect eller Say a little prayer

4. Gnags - Lav sol over Aarhus

5. På slaget 12 - Hjem til Aarhus



Kilde: Aarhus Kommune

Ud fra alle ønskerne har klokkenist Peter Langberg sammensat en koncert.

Han har tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND, at han er overvældet over den store interesse. På grund af det store antal ønsker - der indeholder alt fra temaet fra Harry Potter og Star Wars til 'Hells Bells med AC/DC - er det ikke muligt for ham at opfylde alle ønske.

Hjem til Aarhus

Men i princippet kan man faktisk spille alle numre på klokkerne.

- Men det skal være velklingende spillet på et klokkespil. De dybe toner - de store klokker - har en større gennemslagskraft, så man kan ikke lave de hurtige overgange, som man kan på et klaver, siger Peter Langberg.

Da TV2 ØSTJYLLAND i august talte med Peter Langberg løftede han sløret for et par af de numre, der kommer til at indgå i fredagens koncert:

Temaet fra Star Wars og Game of Thrones. Et nummer med Benny Andersen. Bag duggede ruder. Dansevise. I Danmark er jeg født og Sensommervise.

Se hele programmet her:

- Og så skal jeg lige have fundet 'Hjem til Aarhus', siger Peter Langberg.

Siden har det vist sig, at også Himmelhunden, Wimmersvej og temaet fra Matador har sneget sig ind på spillelisten.

Ønskekoncerten kommer til at vare 30-40 minutter.

Herunder kan du (gen)høre 'Hjem til Aarhus' med På Slaget 12.

Topmoderne klokkespil

Efter en gennemgribende modernisering vendte klokkerne tilbage til Rådhustårnet i 2017.

I forbindelse med moderniseringen blev klokkespillet suppleret med nye klokker. Dermed blev de 43 gamle klokker til 48 topmoderne musikinstrumenter.

Det 70 år gamle klokkespil havde ellers ikke været brugt siden midten af 00erne, da de var for medtagede af blandt andet rust.

- Nu er der kommet en helt ny mekanik. Det er en fornøjelse at spille på. Klokkespillet har bevaret sin særlige klanglige karakter, men nu i en forbedret version, siger Peter Langberg.

