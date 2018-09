Stand Up Paddle er populært i Østjylland: - Folk vil på vandet

En paddel og et board - og så er du kørende. Stand Up Paddle eller SUP, som det bliver kaldt, er populært som aldrig før i Østjylland.

Flere Aarhusianske foreninger har oplevet en medlemstilgang som er højere end nogensinde. I SUP’R blev de allerede i juni nødt til at lukke for nye medlemmer.

Vi er blevet løbet fuldstændig over ende med henvendelser. Folk vil på vandet. Ulrikke Jensen, instruktør SUP'R, Aarhus

- Vi er blevet løbet fuldstændig over ende med henvendelser. Folk vil på vandet, fortæller Instruktør i SUP'R, Ulrikke Jensen.

Selv når vejret er blæsende, så er foreningen klar til at tage på vandet.

Den aarhusianske har 150 medlemmer og har for første gang ikke skullet kæmpe for deres medlemmer.

- Det er første gang nogensinde, at vi ikke har skullet kæmpe for medlemmer. Vi har ikke behøvet at gøre noget for at lokke folk til, fortæller hun.

Læs også Kun tre kommuner giver ekstra penge til daginstitutioner

Ulrikke Jensen er instruktør i SUP'R, og hun fortæller, at det har været populært som aldrig før i år.

SUP er for alle

Ifølge Ulrikke Jensen så er SUP for alle. Det er let tilgængeligt, og man kan være med på alle niveauer.

- Alle kan være med. Det kræver så få remedier. Et board og en paddel og så er du kørende. Du kan tage den på knæene, du kan lægge dig ned og padle. Alle kan komme med ud.

Foreningen forsøger at ramme bredt. De har blandt andet SUP fitness.

Foreningen SUP'R har fitnesshold, hvor de blandt andet øver balance, har yogahold og cirkeltræning.

- Vi gør meget for at vise, hvor alsidigt det er. Så vi har SUP fitnesshold, hvor vi laver cirkeltræning på boardsene. Derudover har vi yogahold, når vejret er til det. Her kan man forbedre sin balance, træne hele kroppen og samtidig få en fantastisk naturoplevelse, siger Ulrikke Jensen.

Holdånden er vigtig

De håber, at det er lige så populært næste år, men ønsker stadig at holde den holdånd, som foreningen har.

Vi vil gerne udvide lidt, men vi vil ikke glemme os selv i det. Vi vil gerne blive ved med at have den holdånd, som vi har nu. Ulrikke Jensen, instruktør SUP'R, Aarhus

- Vi vil gerne udvide lidt, men vi vil ikke glemme os selv i det. Vi vil gerne blive ved med at have den holdånd, som vi har nu. Så vi skal ikke tage ligeså mange ind, som vi har i år.

Læs også Invitation til pigejulefrokost: - Tøj var ikke obligatorisk