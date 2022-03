Så let er det at overvåge et andet menneske: - Der er noget helt galt

Overvågningssoftware sælges på nettet

På internettet kan man relativt nemt og hurtigt også finde frem til apps, man kan installere på en persons telefon, så man dermed kan holde øje med dem, uden de er vidende om det.

Hos Digitalt Ansvar mener man, at salg af denne slags overvågning er dybt forkasteligt.

- Det er totalt grotesk, at det er muligt at købe den her type software, siger Christian Skettrup, digital analytiker hos Digitalt Ansvar.

- Apple har anerkendt, at ved at udvikle en enhed, der kan tracke ting eller personer, så er der nogle bagsider ved det. De har også gjort nogle forsøg på at mindske muligheden for at bruge det til digital stalking, men de ting er ikke tilstrækkelige, siger han.

Politisk vilje til at ændre lovgivningen

På Christiansborg ønsker SF og Konservative at kigge på lovgivningen, og hvad der stilles af krav til produkter som Apple AirTags.

- Hvis produktet ene og alene har det formål at stalke, begå ulovligheder og have onde hensigter, så mener jeg ikke, det bør være lovligt, siger Britt Bager (K), folketingspolitiker og medlem af retsudvalget.



- Vi skal i dialog med ministeren om, hvad han så har tænkt sig. Det er ikke sikkert, at en arbejdsgruppe er det rigtige redskab, men så skal der noget andet i stedet. Vi skal have en indledt en dialog, for der er et åbenlyst problem, siger Britt Bager.



Samme budskab lyder fra Karina Lorentzen (SF), folketingsmedlem og medlem af retsudvalget.

- Jeg har bedt ministeren om, at få nedsat et udvalg. Jeg mener, sikkerheden skal være bygget ind i produkterne og være der fra starten, så de ikke kan misbruges til at stalke med, siger hun.

- Jeg vil gå til erhvervsministeren, for det er ham, der har ansvaret for produktkrav. Der er en udfordring her, og vi skylder at levere nogle løsninger på det, siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er dog ikke på vej med nye tiltag. Det oplyser han i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er den rette vej at gå, at vi kriminaliserer uhensigtsmæssig anvendelse af sådanne remedier frem for at kriminalisere remedierne i sig selv.

- Jeg har på den baggrund ikke planer om at nedsætte et udvalg herom, skriver han.

TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Apple i forbindelsen med denne historie, men firmaet har ikke ønsket at kommentere den.