- Stage strålede, Randers vaklede og SIF sigter mod Superligaen

Det så langt fra imponerende ud, da Randers FC fik 1-1 i Sønderjyske, men det rokker ikke ved det fornemme udgangspunkt, kronjyderne fik i hus.

AGF leverede derimod endnu en god indsats i Aalborg (og hentede sjette sejr på stribe!) - mens Ronnie Schwartz reddede en meget vigtig sejr Silkeborg IF i de døende minutter i Fredericia.

Det er hovedemnerne i denne udgave af Skipperligaen Update, hvor Ugens Profil naturligvis også bliver kåret og brugernes overskrifter gennemgås.

I vores ugentlige YouTube-format, Skipperligaen Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber

Ugens episode kan også ses her: