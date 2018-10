Stærekasser smadret igen: Den ene er ude af drift

Østjyllands Politi fik natten til tirsdag kl. 00.46 en besked om, at der var gået en alarm fra de to stærekasser, der er opsat på Grenåvej i Risskov.

Der blev sendt en patrulje, der kunne konstatere, at der på den ene stander var knust en rude, mens der på den anden stander kun var ridser på glasset.

Vi har alarmer fra begge stærekasser, så det tyder på, at der er noget galt. Teknikere kører ud og reparerer dem i morgen. Martin Østergaard-Nielsen, pressechef, Vejdirektoratet

- Vi har alarmer fra begge stærekasser, så det tyder på, at der er noget galt. Teknikere kører ud og reparerer dem i morgen, siger pressechef hos Vejdirektoratet Martin Østergaard-Nielsen.

Den ene af de to stærekasser er ude af drift efter hærværk natten til tirsdag.

Den ene ude af drift

Torsdag, for under en uge siden, blev der tændt for de to stærekasser på Grenåvej igen. De to stærekasser havde været ude af drift på grund af hærværk.

Nu er den ene af de to stærekasser igen ude af drift. Teknikerne har ikke været på Grenåvej endnu, men det kommer de onsdag.

Teknikerne er ved at tænde og installere 20 nye stærekasser rundt om i landet. I morgen svinger de så tilbage omkring Østjylland for at reparere de to på Grenåvej. Martin Østergaard-Nielsen, pressechef, Vejdirektoratet

- Teknikerne er ved at tænde og installere 20 nye stærekasser rundt om i landet. I morgen svinger de så tilbage omkring Østjylland for at reparere de to på Grenåvej, fortæller Martin Østergaard-Nielsen.

Da stærekasserne torsdag blev tændt efter hærværk fortalte Østjyllands Politi, at der ville blive holdt ekstra øje med dem.

- Vi har ting, vi kører og holder øje med. Det her er en af dem, sagde vagtchef hos Østjyllands Politi Jens-Henrik Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

